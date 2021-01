Tata Safari na 23 jaar vernieuwd

De Indiase fabrikant Tata Motors is op de Nederlandse automarkt een grotere speler dan je zou vermoeden. Hoewel het automerk Tata in Europa helemaal niet op de markt is, is het moederbedrijf Tata eigenaar van Jaguar Land Rover. Tata Motors heeft nu een nieuwe generatie Safari gepresenteerd, die het in 1998 op de Indiase markt gebrachte origineel vervangt. Hoewel ook de jongste Safari niet naar ons land komt, kennen we een deel van de auto toch al enkele jaren. Het model staat namelijk op het D8-platform, waarvan de eerste generatie Range Rover Evoque en Land Rover Discovery Sport (tot de facelift) gebruik maakten.

De nieuwe Tata Safari is overigens minder dan voorheen een compleet eigen model. Waar de eerste generatie op een Peugeot-dieseltje na compleet op eigen benen stond, is -ie nu in feite niets minder dan een zevenzitsversie van de in 2018 gelanceerde Tata Harrier. De Tata Safari krijgt er een derde zitrij bij om plek te bieden aan twee extra inzittenden, maar daar heeft Tata de Harrier wel iets voor moeten verlengen. De Safari is een dikke zes centimeter langer dan de 4,6 meter lange Harrier, al blijft de wielbasis met 2,74 meter onveranderd. De extra centimeters krijgen allemaal achter de achteras een plek. Overigens is de Safari niet alleen langer dan de Harrier, hij is ook nog eens 8 centimeter hoger dan zijn vijfzitsbroer.

De Safari krijgt van Tata de beschikking over een 170 pk sterke 2.0 dieselmotor, die Jeep ook in de Compass levert. Het blok is in de Safari net zo krachtig als in de Jeep, terwijl de vijfzits Tata Harrier het met een tot 140 pk teruggeschroefde zelfontsteker moet doen. Schakelen gaat in de Safari met een handgeschakelde zesbak, al staat ook een zestraps automaat op de leveringslijst. De Safari is vooralsnog alleen voorwielaangedreven, al is het platform natuurlijk ook geschikt voor vierwielaandrijving.

Namen

De Tata Safari is na de Nexon en de Harrier de derde en grootste SUV van het merk. Tata toonde in 2019 in Genève overigens een voor de Europese en Aziatische markt bestemde exportversie van de Harrier, al noemde het merk de auto toen opeens Buzzard Sport. Toyota heeft in Europa en Azië namelijk alleenrecht op het gebruik van de modelnaam Harrier, al verkoopt Toyota die SUV in West-Europa niet. Ook de modelnaam Buzzard Sport werd uiteindelijk niet gebruikt, Tata koos voor het ietwat nietszeggende H5, een verwijzing naar de uit 2018 stammende H5X Concept die als voorbode van het model gold. Ook met de Safari heeft Tata gerommeld met de modelnaam. Aanvankelijk zou hij 'Buzzard' gaan heten, terwijl Tata Motors later beweerde de aanduiding Gravitas op de auto te gaan plakken.