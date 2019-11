Tata geeft top-SUV nieuwe naam

Een korte terugblik. In november 2018 tilde Tata de Harrier op het digitale podium, een SUV met een voor het merk nieuwe designtaal (foto 4 en 5). Hoewel die auto via de officiële kanalen geen Europees asfalt onder zijn wielen krijgt, is de techniek van die auto wél in ons deel van de wereld te vinden. De Harrier staat namelijk op het D8-platform van Jaguar Land Rover, Tata is immers het moederbedrijf van dat concern. De Harrier krijgt een groter zustermodel dat plek biedt aan zeven- in plaats van vijf inzittenden. De in Genève dit jaar gepresenteerde Buzzard was daar een zeer nauwkeurige vooruitblik op. Die auto is nu omgedoopt tot Gravitas.

De Gravitas wordt zeer waarschijnlijk in februari gepresenteerd tijdens de Auto Expo in New Delhi. Hoewel de Gravitas sterk gaat lijken op de Harrier, krijgt de auto een nadrukkelijk ander achterste. Ter hoogte van de D-stijl loopt een soort 'band' over het dak. De kont loopt veel rechter af en ook het interieur van de Gravitas wijkt op detailniveau af van dat van de Harrier.

De Gravitas is met zijn lengte van 4,66 meter ruim 6 centimeter langer dan zijn vijfzits Harrier-broer. De wielbasis van Tata's top-SUV is met 2,74 meter echter identiek aan die van de vijfzitter. Op de motorenlijst komt in ieder geval een 2,0-liter diesel te staan.