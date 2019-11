'Tata legt Jaguar Land Rover voor aan BMW en Geely'

Tata is volgens ingewijden op zoek naar een partner die met dochterbedrijf Jaguar Land Rover in zee wil gaan. De Indiërs zien het Britse concern worstelen en hopen het daarom te koppelen aan een andere grote naam uit de industrie. BMW en Geely zouden inmiddels zijn benaderd.

Het wil nog niet echt vlotten bij Jaguar Land Rover. Hoewel het sinds de overname door Tata aardig aan het moderniseren is geslagen, blijft het de concurrentie vooral qua innovatie maar moeilijk bij. Dat zien ze bij Tata terug in de cijfers en maakt het een behoorlijk hoofdpijndossier voor de industriegigant. Waar Ford destijds de hele boel verkocht aan Tata, lijkt laatstgenoemde nu op zoek naar een tussenoplossing. Volgens Bloomberg melden ingewijden dat men naarstig op zoek is naar partners die Jaguar Land Rover willen ondersteunen bij verdere modernisering.

Concreet worden BMW en Geely genoemd als twee beoogde partners. Het Duitse en het Chinese bedrijf zouden zelfs al benaderd zijn door Tata. Geely ontkent dit echter in een verklaring aan Bloomberg. Dat Tata in Geely en BMW geïnteresseerd zou zijn als partners, is goed te begrijpen. Voor Geely zou het opnieuw een grote stap kunnen betekenen in haar groeiende invloed op de wereldmarkt. Eerder nam het Volvo al over, dat voorheen net als JLR onder de vleugels van Ford viel. BMW heeft op haar beurt al ervaring met Britse merken, aangezien het Rolls Royce en Mini in handen heeft. Belangrijker: het Duitse merk gaat al een samenwerking met Jaguar Land Rover aan voor de productie van onderdelen voor EV's, zo hoorden we onlangs.

Zoals gezegd is er van een volledige overname nog geen sprake, maar gaat het vooralsnog om een beoogd ondersteunend partnerschap. Zowel Geely als BMW zou motoren en kennis over elektrische aandrijflijnen kunnen delen met JLR. Op dat gebied hebben de Britten nog terrein te winnen. JLR schreef onlangs wel weer zwarte cijfers, na een flinke kostenbesparing.