Tata Avinya Concept: futuristische EV 'voor de wereld'

Tata presenteert in thuisland India een bijzondere conceptauto: de Avinya. Hiermee geeft Tata het startschot voor een reeks elektrische auto's die in de komende jaren mogelijk niet alleen de markt in India, maar ook in andere landen moet gaan veroveren.

Nederlanders kennen Tata Motors waarschijnlijk vooral nog wel van de uiterst goedkope en eenvoudige Nano, maar sindsdien heeft het concern absoluut niet stilgezeten. Het is immers ook het moederbedrijf van Jaguar Land Rover geworden en timmert in India ook flink aan de weg met eigentijdse auto's. Betrekkelijk compacte modellen met - voor Europese maatstaven - eenvoudige techniek, dat wel. Deze Avinya Concept is van een ander kaliber. Hiermee laat Tata zien dat het klaar is om de strijd aan te gaan met westerse fabrikanten die moderne EV's op de markt brengen.

Althans, veelbelovend is de Avinya in ieder geval op papier. Nu moet Tata het nog waarmaken. Avinya is volgens de fabrikant Sanskriet voor 'innovatie' en de keuze voor die naam komt uiteraard niet uit de lucht vallen. De Avinya Concept staat namelijk op een platform dat in de basis werd ontwikkeld voor verbrandingsmotoren, maar nu ook geschikt is voor elektrische aandrijflijnen. De technische details die Tata loslaat, zijn veelbelovend. Aan een snellader moet de Avinya Concept in slechts een halfuur 500 km rijbereik bij kunnen laden. Dat is niet mis. Ook spreekt Tata van een nieuwe software-architectuur die met kunstmatige intelligentie voor een optimale energiehuishouding zorgt, de connectiviteit en rijassistentie is volgens Tata ook helemaal van deze tijd. Helaas weidt de fabrikant daarover niet echt uit, maar als die zaken net zo goed op orde zijn als de beloofde laadsnelheid, mogen we er veel van verwachten.

Het ontwerp van de Avinya, zeker in het interieur, zou niet misstaan op een Europese creatie. We zien hier en daar ook wat invloeden van Europese fabrikanten, al heeft Tata er zeker een eigen draai aan gegeven. Minimalisme viert uiteraard hoogtij, zoals dat tegenwoordig lijkt te horen. De cockpit is wat dat betreft opvallend, want hier zien we niet eens een gigantisch centraal display. Een klein digitaal instrumentarium (dat gek genoeg op het stuur bevestigd lijkt) vindt Tata kennelijk genoeg. Wel ontwaren we op één foto een vaag in beeld gebracht onderdeel midden op het dashboard, dat toch een groot beeldscherm lijkt te zijn. Wellicht is dat uit het dashboard omhoog te toveren. Tata zegt zich vooral te richten op spraakbediening.

Hoewel het geheel nog behoorlijk futuristisch oogt, geldt de Avinya Concept als een voorbode van een EV die in 2025 werkelijk in productie gaat. Er volgen daarna nog meer modellen, die ongetwijfeld op dit studiemodel zijn geïnspireerd. Bijzonder is dat Tata voor de nabije toekomst spreekt over een 'grotere en meer duurzame impact niet alleen in India, maar wereldwijd'. Wie weet zien we hier dus ook een voorbode van een Tata die de oversteek naar Europa maakt. Onze nieuwsgierigheid is in ieder geval gewekt.