Tata presenteert twee concept-cars

We beginnen met de Sierra EV, de grootste van het nieuwe tweetal. Deze vooruitblik op een nieuwe SUV is zoals zijn naam al doet vermoeden voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn. De nieuwkomer staat op het platform waar ook de kleinere Altroz gebruik van maakt, een hatchback die als eerste op Tata's nieuwe platform werd gezet.

Leuk detail: Tata brengt met de Sierra EV een eerbetoon aan zijn eerste SUV: de Telco. Die hoogpotige werd in de jaren negentig overigens ook in Nederland aangeboden. Net als de Telco is de Sierra EV een driedeurs SUV, althans, als we de enkele schuifdeur even wegdenken. De opvallend vormgegeven raampartij knipoogt naar het iets in het dak lopende raamwerk van de Telco, al loopt het glas bij de Sierra EV volledig over het dak. De auto meet 4,15 meter in de lengte, is 1,82 meter breed en heeft een wielbasis van 2,45 meter. Specificaties over de aandrijflijn houdt Tata nog even onder de pet. Nog een leuk detail: het dashboard is minimalistisch vormgegeven, maar lijkt wel aangekleed met op broccoli lijkend mos.

HBX

Tata liet in Genève vorig jaar de H2X Concept zien, een meer productierijpe versie van die showauto schittert nu in New Delhi in de vorm van de HBX Concept. De HBX meet 3,84 meter in de lengte, is 1,82 meter breed en 1,63 meter hoog. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt 2,45 meter. Het formaat van de HBX is daarmee te vergelijken met dat van pak 'm beet een Suzuki Swift. Tata is voornemens om op binnen nu en twee jaar een productieversie op de markt te brengen. Verwacht echter geen elektrische aandrijflijn, de HBX zal in alle gevallen een kleine benzinemotor als krachtcentrale krijgen.