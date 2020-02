Tankstations krijgen indicatie brandstofprijs per 100 kilometer

Er komen de komende tijd posters bij tankstations te hangen waarop een prijsindicatie per brandstof per 100 kilometer staat. De Europese Unie wil consumenten daarmee meer kennis meegeven bij de keuze voor een nieuwe auto.

Wie een beetje kan rekenen, weet al snel wat zijn of haar auto per 100 kilometer aan brandstof kost. Toch wil de Europese Unie dit in één oogopslag duidelijk maken bij tankstations. Het moet mensen meer inzicht verschaffen in de prijsverschillen tussen fossiele brandstoffen en alternatieve 'brandstoffen'. Uiteraard speelt de wens om mensen van de verbrandingsmotor af te krijgen hierbij ook mee.

De poster geeft een prijsindicatie per 100 kilometer op basis van het gemiddelde verbruik (WLTP) van 'de best verkochte auto per segment'. LPG wordt voor de grotere middenklassers niet meegenomen, wegens het zeer kleine aandeel daarin. Waterstof is juist enkel bij de grotere auto's een optie, dus die indicatie wordt uitsluitend daar gegeven. Het is niet helemaal helder welke exacte prijzen er gebruikt worden voor de berekening, maar we gaan ervan uit dat de gemiddelde landelijke adviesprijs toegepast wordt en dat de posters om de zoveel tijd vernieuwd zullen worden.

Bij elektrisch rijden wordt de prijs berekend aan de hand van de verschillende vormen van laden. Men kiest daarbij voor een mix van 60 procent thuisladen, 10 procent op werk laden, 20 procent openbaar laden en 10 procent langs de snelweg laden. Uiteraard wordt helder toegelicht dat de prijs per brandstof enkel een indicatie is en natuurlijk afhankelijk is van diverse factoren, zoals de rijstijl van de bestuurder.

Op dit moment hangt er bij een aantal tankstations in Nederland al een dergelijke poster. Tot en met 15 maart wordt de mening hierover gepeild onder consumenten en tankstation-eigenaren. Uiteindelijk moet er een definitieve versie uit ontstaan, die vanaf juni verplicht bij alle tankstations komt te hangen.

Voor meer informatie hierover, verwijzen we je graag door naar de website van de betreffende rijksdienst.