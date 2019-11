SUV houdt Europese markt in zijn macht

Tot en met oktober kochten 13.284.000 Europeanen een gloednieuwe auto. Daarmee loopt de verkoop van dit jaar nog steeds een stuk achter op die van vorig jaar, toen 0,8 procent meer auto’s werden geregistreerd. In oktober tekenden 1.208.700 inwoners van ons continent een koopcontract. 40,1 procent van deze auto’s valt in het SUV-segment. Daarmee gaat dit segment ruim op kop, want het segment van de compacte middenklassers (Golf, Mégane, Corolla) is de eerstvolgende in de ranglijst met een aandeel van 18,5 procent.

In totaal werden er in oktober 484.400 SUV’s geregistreerd, een toename van 22 procent in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. In Roemenië kende het segment de grootste groei. Maar liefst 57,3 procent meer kopers gingen daar aan de haal met een SUV. In totaal werden in de tiende maand van dit jaar 10.649 Roemeense SUV’s geregistreerd. In Nederland belandden 34.337 nieuwe SUV’s op de weg. Dat was een groei van 12,1 procent in vergelijking met oktober 2018.

Volkswagen gaat er in Europa vandoor met de titel als populairste fabrikant van oktober 2019, gevolgd door Peugeot en Mercedes-Benz. Ook bij alle leverbare modellen staat een Volkswagen bovenaan de ranglijst, want Jato parkeert daar de Golf. De eerste SUV in de top 25 is de Volkswagen Tiguan met de Qashqai, T-Roc en Duster in zijn kielzog.