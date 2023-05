Sunbeam Alpine (1966) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Wie in het Pinksterweekend op pad is geweest, heeft ongetwijfeld enorm veel klassiekers op de weg gezien. Deze Sunbeam Alpine begaf zich ook even náast de weg, alwaar AutoWeek-forumlid Afentoe 'm tegenkwam.

Een lang weekend en lekker weer; dat is natuurlijk voer voor een hoop klassiekers op de weg. Voor de klassiekerliefhebber was het dan ook smullen de afgelopen dagen. Zo ook voor 'Afentoe', die onder meer deze schitterende Sunbeam Alpine tegen het lijf liep in een tot parkeerplaats omgetoverd weiland. Niet te missen natuurlijk, niet in de laatste plaats vanwege zijn felrode lakje.

Reken maar dat de Alpine die laklaag wat later in zijn bestaan pas heeft gekregen, het gaat hier vrijwel zeker om een keurig gerestaureerd exemplaar. Hij glimt je tegemoet, zeker met zijn stevig spiegelende bumpers. We hebben hier van doen met een Sunbeam Alpine Series V, de vijfde iteratie van de uit 1959 stammende roadster op basis van de Hillman Minx. Een auto met een bescheiden afkomst, dus. Desalniettemin wist Sunbeam, net als Hillman onderdeel van de Rootes Group, er een relatief sportief verhaaltje van te maken. Zo had de Alpine Series I al schijfremmen en onafhankelijke wielophanging vooraan. Pas écht sportief werd het met de Sunbeam Tiger, in wezen een Sunbeam Alpine met een V8 in zijn neus.

Maar goed, zo'n spektakel is het in dit geval niet, want hier hebben we met een Sunbeam Alpine van doen. Toch had je aan zo'n Series V ook een redelijk kwieke roadster met zijn grofweg 100 pk sterke 1.8 viercilinder op een gewicht van net boven een ton. 0 naar 100 km/h ging in een ruim 13 seconden en de topsnelheid lag op 160 km/h. Dat was in 1966 heel prima en reken maar dat het ronduit snel aanvoelde met de kap naar beneden. Waarschijnlijk wordt er tegenwoordig wat rustiger gereden met deze Alpine, die overigens 57 jaar geleden nieuw in ons land is geleverd. Leuk detail: de huidige eigenaar heeft 'm pas zo'n twee weken in het bezit. De vorige eigenaar hield de Alpine maar liefst 13 jaar in bezit en die daarvoor zelfs 26 jaar!