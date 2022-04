Subsidiepot voor nieuwe EV's bijna leeg

De subsidiepot voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto's is bijna leeg. In het huidige tempo duurt het nog een maand en dan is er geen subsidie meer beschikbaar. Brancheorganisaties pleiten voor het verhogen van het beschikbare bedrag.

Voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde tot €45.000 is sinds 1 januari €3.350 subsidie per auto beschikbaar. En het loopt storm. Van het totaal van €71 miljoen subsidie voor 2022 is nog €11,8 miljoen over, ofwel 16,6 procent. Gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de subsidieregeling uitvoert, laten zien dat de verkoop van elektrische auto’s constant is. Afgelopen week werd voor €3 miljoen subsidie aangevraagd. Als dat tempo aanhoudt, is de pot over vier weken leeg.

De kleinere subsidiepot voor tweedehands elektrische auto's is nog wat beter gevuld. Van het totale subsidiebudget van €20,4 miljoen euro is nog €6,8 miljoen over. Nog een derde dus. Wie een tweedehands elektrische auto koopt kan €2.000 overheidssteun krijgen. Ook de verkoop van elektrische occasions is constant, in het huidige tempo is ook die subsidiepot over tien weken leeg.

Brancheorganisatie Bovag is van mening dat de geplande subsidie van volgend jaar naar voren gehaald moet worden, om nu op de vraag in te kunnen spelen: "Er staat geld klaar voor subsidie voor de komende jaren. Dat zou nu beschikbaar moeten komen. Dan verminder je nú de CO2-uitstoot. Een elektrische auto die nu wordt verkocht zorgt ook komende jaren nog voor een reductie”, zegt woordvoerder Paul de Waal. Voor 2023 en 2024 heeft de rijksoverheid €186 miljoen subsidie gereserveerd.

De Rai Vereniging deelt die mening: "Er moet meer geld in de subsidiepot”, aldus woordvoerder Floris Liebrand. "Het kabinet heeft torenhoge ambities om de uitstoot terug te brengen. Dan moet je dat ook fiscaal stimuleren. Als de verkoop nu goed gaat dan komt er ook sneller een goede tweedehands markt. Maar de subsidiepot is bijna leeg." De Rai Vereniging verwacht dat er een grillige verkoop van elektrische auto's aankomt: "Nu zul je een spurt in de verkoop zien omdat mensen anders €3.350 subsidie mislopen en daarna krijg je een dip in de verkoop."