Subsidiepot nieuwe elektrische auto's voor driekwart leeg

De subsidiepot die dit jaar beschikbaar is voor de aanschaf voor een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto is voor ruim 70 procent leeg. Van de €71 miljoen die gereserveerd is voor aankoopsubsidie op een nieuwe elektrische personenauto is zelfs al een kleine 75 procent vergeven.

Wie in 2022 in de markt is voor een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto met een catalogusprijs van tot €45.000 kan aanspraak maken op de Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP). De subsidiepot was gevuld met een bedrag van €91,4 miljoen. Daarvan is nu €64,84 miljoen vergeven (71 procent). Dat betekent dat er in totaal nog €26,57 miljoen aan aankoopsubsidie voor een nieuwe of gebruikte elektrische auto beschikbaar is (29 procent).

Van de totaal beschikbare €91,4 miljoen is €71 miljoen gereserveerd voor de aanschaf van een nieuwe elektrische personenauto. Daarvan is inmiddels €52,75 miljoen vergeven (74,3 procent). Dat betekent dat er nog €18,25 miljoen (25,7 procent) voor de aankoop van een nieuwe elektrische personenauto beschikbaar is. Op de aanschaf van een nieuwe elektrische personenauto met een cataloguswaarde van maximaal €45.000 kun je een tegemoetkoming van €3.350 krijgen. Een snelle rekensom leert dat er voor 15.746 nieuwe EV's subsidie is aangevraagd en er nog voor 5.448 nieuwe elektrische personenauto's budget beschikbaar is.

Tweedehands elektrische auto

In totaal is €20,4 miljoen van de €91,4 miljoen EV-budget gereserveerd voor de aankoop van een tweedehands elektrische personenauto met een oorspronkelijke cataloguswaarde van maximaal €45.000. Van die ruime €20 miljoen is €12,08 miljoen vergeven (59,2 procent). Er is dus nog €8,32 miljoen (40,8 procent) beschikbaar voor de aanschaf van een elektrische occasion. De financiële tegemoetkoming voor een tweedehands EV bedraagt €2.000, wat betekent dat er nog voor 4.160 gebruikte elektrische auto's budget beschikbaar is en er voor 6.040 elektrische occasions subsidie is aangevraagd.

Hier lees je alles over de voorwaarden en het aanvragen van Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) voor een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto.

In de markt voor een gebruikte elektrische auto? Neem dan vooral ons occasionaanbod door, daarin vind je ruim 5.000 elektrische occasions!