Subaru met nieuwe Levorg naar Tokio

Subaru levert de Levorg in Nederland niet meer, maar dat betekent niet dat de rest van de wereld het ook zonder die stationwagen van het merk moeten stellen. Subaru laat middels een teaserafbeelding namelijk weten dat het een volledige nieuwe Levorg meebrengt naar de Tokio Motor Show.

Wat we op deze teaserafbeelding zien, laat vooral zien dat de nieuwe Levorg trouw blijft aan het concept van de nu nog actuele versie. De Levorg - wiens modelnaam staat voor LEgacy, reVOlution, touRinG - werd in 2013 gepresenteerd en fungeerde bij ons min of meer als opvolger van stationversie van de grotere Legacy. De andere stationwagen van Subaru in Nederland, de Legacy Outback, werd vanaf dat moment aangeduid als Outback.

Onderhuids deelt de uitgaande Levorg zijn basis met de vorige generatie van de Impreza. De Impreza is inmiddels aan een nieuwe generatie geholpen en maakte daarbij de overstap naar het modulaire Subaru Global Platform van het merk. Reken er maar op dat de nieuwe Levorg, niet als alle recente Subaru's, van diezelfde basis gebruikmaakt. Verder neemt Subaru overigens nog een laatste editie van de WRX mee naar Tokio. Aan een opvolger wordt gewerkt.

Levorg in Nederland

In Nederland zijn sinds 2015 in totaal een kleine 115 Levorgs verkocht. In 2015 vonden 42 exemplaren een eigenaar en het jaar erop beleefde de stationwagon zijn topjaar. Toen vonden 51 exemplaren een eigenaar. In 2017 zakten de verkopen terug naar 15 stuks, maar vorig jaar werd met 6 verkochte Levorgs een dieptepunt bereikt. Zoals gezegd zijn er nog enkele exemplaren uit voorraad leverbaar. De vanafprijs van de altijd vierwielaangedreven Levorg ligt op € 41.795. Die prijs geldt voor de 1.6T GT Comfort. De rijker uitgeruste Levorg GT-S Premium wisselt vanaf € 47.295 van eigenaar. De Comfort staat standaard op 17-inch lichtmetaal en de standaarduitrusting omvat onder meer zaken als adaptieve cruisecontrol, een grootlichtassistent, Keyless Acces, led-koplampen en het uitgebreide EyeSight-pakket.