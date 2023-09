Subaru Levorg Layback volgt Outback op de voet

Subaru introduceert een gedeeltelijk nieuw model met een evenzo gedeeltelijk nieuwe naam. Dit is de Subaru Levorg Layback en dat is meer dan slechts een iets avontuurlijker aangeklede Levorg.

Subaru is op elektrovlak inmiddels heel wat van plan, maar introduceert ook gewoon nog nieuwe traditioneler gemotoriseerde modellen. Vandaag maken we kennis met de Subaru Levorg Layback, een variatie op het Levorg-thema dat ook in Nederland enkele jaren werd gevoerd. Tussen 2015 en 2019 leverde Subaru hier immers ook een stationwagon die Levorg heette. Inmiddels is de tweede generatie Subaru Levorg al even op de markt, al kun je die hier niet meer krijgen. De tweede Levorg krijgt in de vorm van deze Levorg Layback een avontuurlijk zustermodel.

Waar je de vorige Levorg min of meer moest zien als een Impreza stationwagon, is de Levorg in feite een stationwagon op basis van de huidige WRX, al heeft hij dus niet de beresterke krachtcentrale van die sportieve sedan. De Levorg Layback staat ruim 5 centimeter hoger op z'n poten dan de reguliere Levorg, is voorzien van Outback-achtige kunststof aankleding rondom en heeft ook een compleet herzien front. De grille is breder dan die van de basis-Levorg en er loopt een sierelement doorheen dat de nieuwe koplampunits induikt. Het valt niet uit te sluiten dat ook de reguliere Levorg straks dit front krijgt. De Levorg Layback heeft een 176 pk krachtige 1.8 en een cvt. Vooralsnog lijkt de Levorg Layback een puur Japans feestje te blijven.