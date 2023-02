Subaru E-Wagon (1997) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Japanse kei-reglementen hebben in de loop der jaren heel wat bijzondere auto's opgeleverd. Een aantal ervan maakte ook de oversteek naar Europa, waaronder de Subaru E-Wagon. Dat is altijd al een bijzonder gezicht geweest, maar tegenwoordig zeker.

De Japanners zijn heer en meester in het bouwen van kleine auto's die veel ruimte bieden voor hun formaat. Ze moeten ook wel; de reglementen voor de zogenoemde kei-cars schrijven immers voor dat er met beperkte afmetingen en kleine motoren gewerkt moet worden om in een fiscaal aantrekkelijke categorie te komen. Het leverde al heel wat opvallende auto's op, waarvan er ook diverse naar Nederland kwamen. Denk daarbij aan de Daihatsu's Move en Copen, de Subaru Vivio en natuurlijk de Suzuki Cappuccino. Er kwamen ook busjes naar Nederland die aan de hand van de kei-reglementen waren ontstaan. Eén daarvan was deze onlangs gespotte Subaru E-Wagon, die je hier dankzij AutoWeek-forumlid Quadrifoglio Verde op je scherm hebt staan.

Wie zijn kei-cars een beetje op orde heeft, weet dat het niet helemaal klopt wat je zojuist hebt gelezen over de E-Wagon: die voldeed namelijk niet aan de genoemde reglementen. De auto waar hij op gebaseerd was, de voor de thuismarkt ontwikkelde Subaru Sambar, deed dat wel. De E-Wagon, die onder meer ook met namen als Libero en Combi op de Europese markt verscheen, was de in Japan als Domingo verkochte broer van de Sambar. Tussen de bumpers waren ze nagenoeg identiek, maar het zijn nou net die wat uitstekende bumpers die het verschil maken. Daarmee moest de E-Wagon (Libero/Combi/Domingo) net even wat meer botsveiligheid bieden dan de Sambar.

Door die extra centimeters voldeed hij niet meer aan de kei-reglementen en dan kon er dus ook prima een grotere motor in gehangen worden. Zo kregen wij een 1.2 driecilinder in de E-Wagon die we kenden van de Justy. Een maar liefst twee keer zo groot slagvolume als de vierpitter in de Sambar, maar met 54 pk vermogen nog altijd bescheiden. Vierwielaandrijving is uiteraard ook van de partij, zoals het een Subaru betaamt!

Het vermogen is zeker bescheiden als je bedenkt dat Subaru maar liefst zes zitplaatsen in de E-Wagon heeft weten te proppen. Met z'n zessen in een krap 3,52 meter lang en 1,42 meter breed busje, een klein wonder dat het past. Dat de E-Wagon met zijn krappe 1,92 m juist wél behoorlijk hoog is, helpt natuurlijk. Het maakt 'm al met al ook lekker opmerkelijk geproportioneerd. Het is in zijn totaliteit gewoon een lekker apart ding, zo'n E-Wagon, dus extra leuk dat dit witte exemplaar nog onder ons is. Die doorbreekt de grijze eenheid op 's lands wegen prachtig, ook al heeft hij zelf ook niet de meest inspirerende 'kleur'. Hier en daar zit er zo te zien ook een randje bruin bij en dat is helaas niet echt uitzonderlijk bij kei-carachtigen in Europa. Hopelijk ziet de huidige eigenaar, die 'm nu dik vier jaar heeft, kans om het roestspook de deur te wijzen.