'Straks mogelijk geen diesel meer bij lokale pomp'

Onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne rijzen de energieprijzen en dus ook die van brandstoffen voor auto's de pan uit. Hoewel de benzineprijzen niet meer zo hoog zijn als eerder dit jaar, is een liter diesel nog altijd duurder dan een liter benzine. Een bizarre situatie. De hoge dieselprijzen worden onder meer veroorzaakt doordat er voor de productie van diesel veel energie nodig is. Energie is nu duur. Daarnaast speelt zeker mee dat diesel vaak wordt gemaakt van Russische olie, waaraan nu een tekort is. Volgens Ewout Klok, voorzitter van Belangenvereniging Tankstations (BETA) is de kans groot dat er binnenkort bij sommige tankstations in Nederland helemaal geen diesel meer verkrijgbaar is, zo zegt Klok tegen ANP.

Naar verwachting komt er later dit jaar een boycot op Russische olie. Dat betekent simpelweg dat er geen diesel meer uit Rusland wordt gehaald, met als gevolg dat er dure diesel uit andere landen gehaald moet worden. "De voorraden zijn uiterst grillig momenteel en totaal onvoorspelbaar", meent Klok. De voorzitter van de belangenorganisatie verwacht niet dat grote oliemaatschappijen zoals Shell en Texaco zonder diesel komen te zitten, maar zegt dat het goed mogelijk is dat lokale en veelal goedkopere stations straks door hun diesel heen zijn.

"De automobilist in Nederland is de dupe. Mensen met een dieselauto betalen al veel meer wegenbelasting dan benzinerijders en nu is de brandstof ook nog fors duurder dan benzine. Het loont niet meer om diesel te rijden", stelt de voorzitter van BETA. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter diesel bedraagt nu €2,26, die van een liter benzine (E10) bedraagt €2,16.