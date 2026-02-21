Voor ons campermagazine AutoWeek Campers struinen we in 'het seizoen' campings af voor mensen die genieten van hun camper. Soms zijn dat vrij normale exmplarene, soms treffen we bijzondere campers aan. Deze vangst van vorig jaar zomer is er zo één.

De camper waarmee Ramon, Petra en Deejay (15) op de stadscamping van Woerden staan is zeker geen alledaagse: een ruim zeven meter lange en tweeënhalve meter brede Chevrolet G30 van 1978. Bijna een halve eeuw oud en vrij van wegenbelasting, maar niet van onderhoud: “Als ik er twee jaar niets aan doe, is het voorbij.” Ramon kocht hem zo’n tien jaar geleden, bij een Alfa Romeo-dealer. De Chevrolet was volledig uitgewoond, de laatste periode door een verslaafde die de boel af en toe kort en klein sloeg. “Er zat zelfs een gat in het dashboard; het heeft anderhalf jaar geduurd voordat ik een ander exemplaar had.”

Verbruikt 1 op 1,5 in de bergen

Veel onderdelen zijn in Amerika nog goed verkrijgbaar. Ramon wil het exterieur van de Chevrolet zo origineel mogelijk houden, maar het interieur is aangepast aan modernere tijden. “Alles is verbouwd, met een nieuwe keuken met vier gaspitten en een gasoven.” Als het moet kunnen er zes personen in de camper slapen. Dankzij zonnepanelen en omvormer zijn ze onafhankelijk van walstroom. De koelkast kan ook op gas. De Webasto-verwarming is er nu even uit, “maar als we tijd hadden, zouden we ook in de winter weg kunnen.” Leeg weegt de camper al zo’n 3.700 kilo. Ramon: “Ik geloof dat we vijf ton mogen wegen.” De motor is een 5,9-liter V8. “Ja, je hoort hem wel als we de camping oprijden! Hij loopt als een zonnetje, maar ook 1 op 4. In de bergen kan dat oplopen naar 1 op 1,5 of meer.” Gelukkig is dat op lpg. Er zijn drie tanks aan boord: twee voor de motor, een voor koken en verwarmen. "Het rijden met zo’n Amerikaan is heerlijk, hij danst comfortabel over de weg.” Ramon en Petra sturen hun Amerikaan graag naar de Belgische Ardennen. “Wij houden van het buitenleven daar. Je kunt er een kampvuurtje maken en alles is er meer ongedwongen.”

