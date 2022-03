Stellantis en Mercedes-Benz gaan samen accu's maken

Stellantis en Mercedes-Benz slaan de handen ineen voor het produceren van accu's. Dat maakt Stellantis bekend. Mercedes-Benz wordt een nieuwe partner in de joint-venture Automotive Cells Company (ACC). Naast accufabrieken in Frankrijk en Berlijn staat er nu een derde accufabriek in Italië op de planning.

ACC werd in 2020 opgericht door Stellantis en Total met het doel om accu's in Europa te gaan produceren. Mercedes-Benz schuift nu aan tafel als partner bij de joint-venture en krijgt een derde van de aandelen in handen, evenveel als Stellantis en Total. Mercedes-Benz levert op zijn beurt technologie en kennis over accuproductie aan ACC. Met de toetreding van een derde partner gaan ook de doelstellingen van ACC omhoog. In 2030 moet de jaarlijkse productiecapaciteit ten minste 120 GWh bedragen. Voor de reeds geplande fabrieken in Frankrijk en Duitsland gaat de verwachte jaarlijkse accuproductie omhoog van 24 GWh naar 40 GWh per fabriek.

Die twee fabrieken, die in Douvrin en Kaiserslautern komen te staan, zijn overigens nog niet gebouwd. Volgend jaar wil ACC beginnen met de productie in Frankrijk, in 2025 moet de fabriek in Duitsland geopend zijn. Daar komt nog een derde fabriek bij in Italië. Eerder meldden bronnen al dat Stellantis van plan was een 'gigafactory' in Zuid-Italië te gaan bouwen, nu bevestigt het concern dat zelf. Voor de accufabriek gaat ACC de bestaande fabriek van Fiat in Termoli, waar het merk momenteel motoren en transmissies in elkaar schroeft, ombouwen. In totaal is met de drie accufabrieken een investering van meer dan €7 miljard gemoeid.

Het is nog niet duidelijk wanneer de fabriek in Italië gebouwd gaat worden. Momenteel is ACC nog in gesprek met de Italiaanse overheid om de deal af te ronden.