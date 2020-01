Steeds meer 'wandelaars' op de snelweg

Je zou toch zeggen dat het anno 2020 wel helder is dat de snelweg geen plek is om op rond te dwalen, maar Rijkswaterstaat meldt dat het aantal 'snelwegwandelaars' in rap tempo stijgt. In toenemende mate treft men personen aan langs de rijbaan die óf uit hun auto zijn gestapt, of er zelfs zomaar wandelend terecht zijn gekomen. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal snelwegwandelaars in 2014 nog op 1.396 werd vastgesteld, waar dat de afgelopen twee jaar al gegroeid was naar 3.177 (2018) en 3.874 (2019).

Rijkswaterstaat zegt dat een deel van die toename verklaard kan worden door het feit dat er (mede dankzij tips via social media en betere communicatie met de politie) sneller geregistreerd wordt als er iemand op de snelweg loopt. Feit blijft dat het een opvallend hoog aantal is. Onder de snelwegwandelaars worden overigens ook personen met pech of een lege tank gerekend die zich verplaatsen via de vluchtstrook en daarbij niet achter de vangrails blijven. Andere redenen die Rijkswaterstaat noemt, zijn dronken of verwarde mensen, voetgangers die door navigatiesystemen de snelweg op worden gestuurd en lifters. De meest opvallende verklaring: mensen die op de vluchtstrook parkeren om een nabijgelegen supermarkt te bezoeken.