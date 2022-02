Staatssecretaris: 'Laadprijzen EV's moeten transparanter'

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat roept laadexploitanten die de duidelijkheid van hun laadprijs nog niet goed hebben geregeld op om daar werk van te maken. Dat laat ze in een reactie op vragen van AutoWeek weten. Heijnen wil dat de laadprijzen op termijn net zo transparant zijn 'als de prijs van een pak melk in de supermarkt'. Volgens de staatssecretaris zit er op dat gebied wel schot in de zaak.

De Consumentenbond constateerde eerder deze week dat de prijs voor het opladen van een EV bij een openbare laadpaal van tevoren vaak onduidelijk is. Volgens de belangenorganisatie verschillen de prijzen per gebruikte tankpas of app en zijn de tarieven vaak niet inzichtelijk. "Voor consumenten is het echt ondoorgrondelijk; er bestaan honderden laadpassen en -apps en die hanteren allemaal hun eigen tarieven en voorwaarden", zei Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar daarover. De constatering van de Consumentenbond is opvallend te noemen, omdat laadexploitanten vanaf 1 juli 2021 door een wijziging in de 'Regeling en Infrastructuur Alternatieve Brandstoffen' verplicht zijn om realtime-informatie over alle publiekelijk toegankelijke laadpunten in Nederland te delen.

AutoWeek legde de constatering voor aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen. Zij roept in een reactie aanbieders waarbij de duidelijkheid van de prijs nog niet goed geregeld is op om daar werk van te maken. "Ik vind dat mensen die de batterij van hun elektrische auto op willen laden snel moeten kunnen zien wat dat hen kost", laat Heijnen weten. Ze trekt de vergelijking met de prijs van een pak melk in de supermarkt, waarbij je in één oogopslag de prijs kunt zien en meteen een bonnetje mee kunt krijgen waarop je ziet wat je betaalt hebt. "Er zijn voor mensen die hun autobatterij op willen laden heel veel mogelijkheden, met verschillende prijzen", erkent de staatssecretaris. "Ik wil dat die duidelijkheid ook voor hen net zo snel normaal is als voor dat pak melk in de supermarkt."

Vooruitgang

Staatssecretaris Heijnen constateert overigens wel dat het de goede kant op gaat met de prijstransparantie van het laden, mede dankzij de nieuwe wet die aanbieders verplicht helder te zijn over hun prijzen. "We houden de voortgang in de gaten", aldus Heijnen. "Uit recent onderzoek van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur blijkt dat het de goede kant op gaat. En ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die de wet handhaaft, constateerde afgelopen voorjaar dat de transparantie is verbeterd. De ACM kan boetes opleggen aan aanbieders die de wet niet goed naleven", concludeert de staatssecretaris. Als je als consument het idee hebt dat je bij een specifieke aanbieder niet goed wordt geïnformeerd over de laadprijs, kun je een melding doen bij de ACM ConsuWijzer.