SsangYong XLV wordt Tivoli Grand

SsangYong stelde medio 2019 een gefacelifte versie van de Tivoli aan de Zuid-Koreaanse consument voor. Die bijgewerkte Tivoli werd later ook in Europese vorm gepresenteerd. Het langere broertje van de Tivoli, de XLV, hebben we nog niet in opgefriste vorm gezien. Tot vandaag!

Het mag geen verrassing heten dat SsangYong de gefacelifte XLV dezelfde nieuwe snuit geeft als de herziene Tivoli. De XLV is van nature namelijk niets anders dan een Tivoli met een zo'n 25 centimeter grotere overhang achter die de auto een grotere bagageruimte oplevert. SsangYong grijpt de bijpuntsessie van de XLV aan om de cross-over een nieuwe naam te geven. De XLV heet voortaan Tivoli Grand en daarmee is z'n familieband met de Tivoli op de Europese markt een stuk helderder. In Zuid-Korea ging de XLV overigens al van meet af aan als lid van de Tivoli-familie door het leven. De auto heet in SsangYong's thuisland namelijk simpelweg Tivoli Air.

De Tivoli Grand onderscheidt zich naast met zijn nieuwe snuit ook met zijn nieuwe, meer gesculpteerde achterbumper van de XLV van voorheen. Het interieur wordt op dezelfde manier gewijzigd als dat van de reguliere Tivoli en dat betekent dat ook het binnenste van de Tivoli Grand profiteert van een nieuw dashboard, compleet met een nieuwe middenconsole en een digitale klokkenwinkel met nieuwe overkapping. Het scherm op de middenconsole heeft een diameter van 9 inch.

De Tivoli Grand komt in ieder geval beschikbaar met een 163 pk sterke 1.5, een viercilinder benzinemotor met turbo. Deze machine valt te koppelen aan een handgeschakelde zesbak, maar ook aan een automaat met zes verzetten. De bagageruimte van de Tivoli Grand is met 720 liter een stuk forser dan die van de reguliere Tivoli (427 liter). We zijn in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur over wanneer de Tivoli Grand in Nederland beschikbaar komt.