Vernieuwde SsangYong Tivoli ook met driecilinder

In september vorig jaar stelde SsangYong de gefacelifte Tivoli aan de Europese consument voor. De compacte cross-over was na zijn opfrisbeurt leverbaar met een nieuwe benzine- én een nieuwe dieselmotor. Goed nieuws: het gamma wordt nu aan de onderkant uitgebreid met een 1,2-liter driecilinder benzinemotor. Daarnaast heeft AutoWeek nu alle prijzen van de aangescherpte cross-over te pakken.

Hoewel de in 2015 gepresenteerde Tivoli in thuisland Zuid-Korea al in mei vorig jaar werd opgefrist, hield SsangYong de voor de Europese markt bestemde versie nog even onder de pet tot september. In die maand werd bekend dat ook het motorengamma van de Tivoli in ons werelddeel op de schop zou gaan. De 128 pk sterke atmosferische 1.6 benzinemotor werd vervangen door een 163 pk en 280 Nm sterke 1.5 T-GDI, een geblazen viercilinder. De 1.6 diesel werd vernieuwd en schopt het voortaan tot 136 pk en 320 Nm. Wie de 163 pk sterke T-GDI te krachtig vindt, kan bij SsangYong ook aankloppen voor een hagelnieuwe 1.2, een driecilinder!

De nieuwe, altijd aan een handgeschakelde zesbak gekoppelde, 1,2 liter grote geblazen benzinemotor levert 128 pk en 230 Nm koppel. Daarmee is deze nieuwe krachtbron in feite de rechtstreekse vervanger van de oude 1.6. Het gemiddeld verbruik ligt op 5,9 l/100 km. SsangYong vraagt €23.088 voor de als Crystal uitgevoerde Tivoli met deze nieuwe 1.2. Voor de Amber- en Quartz-smaken vraagt SsangYong respectievelijk €25.621 en €27.023. In tegenstelling tot de Tivoli met 1.5 T-GDI en 1.6 diesel is de compacte Koreaan met 1.2 niet met vierwielaandrijving te krijgen.

1.5 T-GDI

De vanafprijs van de Tivoli met 163 pk sterke 1.5 T-GDI is vastgesteld op €28.169. Voor dat bedrag is de SsangYong uitgevoerd als Crystal. Dit uitrustingsniveau is alleen te krijgen in combinatie met voorwielaandrijving en een handgeschakelde zesbak. Een trede hoger op de uitvoeringsladder staat de Amber en daar valt meer te kiezen. De voorwielaangedreven variant kost met handbak en met zestraps automaat respectievelijk €30.670 en €35.650. Zowel de handgeschakelde versie als de variant met automaat is er met vierwielaandrijving. Voor die versies ben je respectievelijk €41.020 en €49.816 kwijt. Ook de hoger gepositioneerde uitrustingsniveaus Quartz, Onyx en Sapphire zijn met handbak en automaat en met voor- en vierwielaandrijving te krijgen. Die laatste topversie heeft in combinatie met voorwielaandrijving en een handgeschakelde zesbak een vanafprijs van €35.344. Kies je voor de vierwielaangedreven versie met automaat, dan loopt de prijs op tot €54.490.

1.6 Diesel

Ook voor de Tivoli met 136 pk sterke 1.6 diesel geldt dat alle uitvoeringen met uitzondering van instapper Crystal te krijgen zijn met voor- en vierwielaandrijving en dat er ook gekozen kan worden uit een handgeschakelde zesbak en uit een zestraps automaat. De voorwielaangedreven en met de handbak uitgeruste Crystal heeft in dit geval een vanafprijs van €33.147. De Amber, met voorwielaandrijving en handbak, wisselt vanaf €35.452 van eigenaar terwijl je voor een voorwielaangedreven versie met automaat €40.278 kwijt bent. Liever vierwielaandrijving? Reken voor de handgeschakelde variant en de versie met automaat dan op prijzen van €44.213 en €54.024. De topversie Sapphire kost in de meest eenvoudige uitdossing, dus met handbak en met voorwielaandrijving, €40.126. Wie liever de automaat heeft is in dat geval € 44.952 kwijt. Voor de vierwielaangedreven Sapphires met handbak en met automaat ben je respectievelijk €48.886 en €58.698 kwijt.

In totaal heeft SsangYong in Nederland sinds 2015 slechts 39 exemplaren van de Tivoli weten te slijten. Vorig jaar werd één nieuw exemplaar op kenteken gezet. Meer over de gefacelifte SsangYong Tivoli lees je hier.