SsangYong opnieuw gered van ondergang

De rechtbank in Seoul heeft goedkeuring gegeven aan de plannen van de Koreaanse staal- en chemiegroep KG Consortium om SsangYong over te nemen. Daarmee heeft SsangYong eindelijk weer een financieel huis gevonden dat zijn vleugels over het merk uitspreidt. Het financieel al tijden geplaagde SsangYong leek begin 2022 in het tevens Zuid-Koreaanse Edison Motors een nieuwe eigenaar gevonden te hebben. Edison Motors zou SsangYong overnemen van Mahindra & Mahindra dat niet meer van plan was ook nog maar één rupee in het merk te steken. Die deal ketste echter af omdat Edison Motors zijn betalingsverplichting niet nakwam.

SsangYong Torres

SsangYong heeft er ogenschijnlijk weer helemaal zin in. Het merk meldt trots dat het al 25.000 bestellingen voor de Torres binnen heeft. De Torres is een nieuwe SUV die tussen de Korando en de Rexton komt te staan. De Torres introduceert voor SsangYong een volledig nieuwe designtaal. Ook in Nederland gaan we de nieuwe SUV op de weg zien. De SsangYong Torres komt in 2023 namelijk ook onze kant op. Die elektrische SsangYong Torres wordt na de Korando e-Motion de tweede elektrische auto van het merk. Elders in de wereld komt de Torres ook met een 1.5 T-GDI op de markt.

Voor zijn elektrische auto's maakt SsangYong gebruik van het met kennis, kunde en techniek gevulde magazijn van het Chinese Build Your Dreams (BYD). Meer toekomstplannen? Zeker. Zo gaat SsangYong samen met Saudi National Automobiles Manufacturing (SNAM) in Saoedi-Arabië vanaf 2023 tot 30.000 auto's assembleren.