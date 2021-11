Spyros Panopoulos Chaos: de 3.000 pk voorbij

In maart 2020 kondigde het Griekse Spyros Panopoulos de komst aan van de Chaos, een extreme hypercar die AutoWeek je in september al vanuit alle hoeken kon laten zien. Het is die Chaos die nu officieel aan het daglicht is voorgesteld.

De Chaos wordt door Spyros Panopoulos omschreven als een ultracar die sneller accelereert dan een Formule 1-auto en "[...] elk ander gemotoriseerd voertuig ooit." Dat Spyros Panopoulos niet bepaald bescheiden is, blijkt wel uit de verdere omschrijvingen van de auto. Zo zou de Chaos de beste aerodynamica ooit hebben en is hij gebouwd met 'techniek van de toekomst'.

De Spyros Panopoulos Chaos is in ieder geval een heftig vormgegeven met een voorvleugel die een combinatie lijkt van die van een een F1-auto en een portie spaghetti. De 5,05 meter lange en 1,12 meter lage Chaos komt in twee smaken: de Earth Version en de Zero Gravity. Beide varianten hebben een een dubbel geblazen 4.0 V10. De Earth Version is 2.049 pk en 1.389 Nm sterk en legt 1.388 kilo in de schaal. In die vorm moet de Chaos een topsnelheid van meer dan 500 km/h kunnen halen. Op papier. In 1,9 seconden moet de Chaos Earth Version naar de 100 km/h kunnen sprinten en wie in totaal 7,9 tellen geduld heeft, moet de 300 km/h op de klok hebben.

De Chaos 'Zero Gravity' is zo mogelijk nog gestoorder. Deze variant beschikt volgens het Griekse bedrijf dankzij onder meer grotere turbo's over 3.065 pk en 1.984 Nm. Met die onaardse kracht moet het ding in 1,55 seconden de 100 km/h kunnen bereiken. In 7,1 seconden staat de 300 km/h op de klok en wie van 100 km/h naar 200 km/h wil versnellen, heeft daar slechts 1,7 tellen voor nodig. De monocoque is volgens Spyros Panopoulos vervaardigd uit een combinatie van 'organische vezels, staal en koolstofvezel'. Het ultieme materiaal, volgens de Grieken. De koets is voor een groot deel gemaakt van titanium, magnesium, kevlar en koolstofvezel.

Meer Spyros Panopoulos

Het heftig ogende gevaarte heeft een futuristisch ogende cockpit compleet met een opvallend vormgegeven stuurwiel met daarin een display waarop je zaken als het toerental en de snelheid kunt aflezen. Spyros Panopoulos spreekt van de aanwezigheid van augmented reality. Een vanafprijs geeft Spyros Panopoulos niet vrij. Wel zegt het bedrijf slechts 20 exemplaren te gaan bouwen.

Spyros Panopoulos houdt het niet bij de Chaos. Het bedrijf trekt namelijk nog een drietal andere nieuwkomers uit de hoge hoed. De eerste is de Cubicle, een elektrisch aangedreven tweezitter die lijnrecht tegenover de Chaos staat. De Cubicle is een blokkendoos die vooral bedoeld is voor in de stad, al is ook deze nieuwkomer opvallend krachtig. Hij heeft een 260 pk en 310 Nm sterke elektromotor en moet in 6,4 seconden naar de 100 km/h kunnen sprinten. Zijn actieradius bedraagt tussen de 280 en 308 kilometer.

Dat Spyros Panopoulos van diversiteit houdt, blijkt wel uit het feit dat de derde nieuwkomer van het bedrijf weer een compleet andere aandrijflijn heeft. De Zion is namelijk een gelikt gelijnde vijfzitter met een brandstofcel. Afhankelijk van de gekozen versie is de Zion 680 pk tot - jawel - 1.750 pk sterk. De 680 pk sterke variant moet de 100 km/h in 3,5 tellen kunnen bereiken en heeft een beoogde topsnelheid van 250 km/h. De 1.750 pk krachtige 5 meter lange Zion moet zich volgens Spyros Panopoulos in 1,8 seconden naar de 100 km/h kunnen lanceren en moet doordenderen tot 350 km/h. De actieradius bedraagt 780 of 1.350 kilometer.

Toekomstmuziek of niet, enige vorm van enthousiasme valt Spyros Panopoulos in ieder geval niet te ontzeggen.