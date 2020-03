‘Snelheidsverlaging 100 km/h bijna drie keer duurder’

Dat blijkt uit navraag van De Telegraaf. Zij liet Rijkswaterstaat een berekening maken. De beoogde €7 miljoen blijkt veel te weinig geld te zijn. Om ervoor te zorgen dat overal overdag 100 km/h moet worden gereden, heeft de overheid naar schatting €19 miljoen nodig. Bijna drie keer zo veel dus!

Die eerste schatting was volgens Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat voor alle aanpassingen die tot halverwege maart nodig waren. Daarna moet er echter ook nog het nodige gebeuren. “Zo worden er dan nog hectometerbordjes met snelheidsaanduiding geplaatst en draaiborden bij de spitsstroken aangepast.” Verder zijn er volgens Fleuren ook softwarematige aanpassingen nodig in de verkeerscentrales. Deze kosten zijn naar verluidt niet meegenomen in de eerdere begroting. Wel is er toen rekening gehouden met de aanpassing of vervanging van 4.000 verkeersborden.

Nu lijkt een ‘begrotingsfout’ van €12 miljoen natuurlijk een heel bedrag, maar kijken we naar een groter geheel dan valt het relatief nog mee. Volgens de Rijksbegroting van 2019 krijgt ‘Infrastructuur en Waterstaat’ namelijk €10 miljard om jaarlijks uit te geven. Duiken we er nog iets verder in, dan staat in het Klimaatakkoord bijvoorbeeld dat er (tot en met 2023) €75 miljoen wordt geïnvesteerd om de knelpunten rond fietsparkeren bij stations aan te pakken.

November vorig jaar ging de kogel door de kerk en werd met het oog op de uitstoot de maximumsnelheid teruggeschroefd. Waar momenteel nog 130 km/h kan worden gereden, mag dat vanaf halverwege maart enkel nog tussen 19:00 uur en 6:00 uur. Overdag geldt een maximumsnelheid van 100 km/h. Sindsdien zijn er wisselende reacties. Zo denkt Flitsmeister dat het weinig effect zal hebben. Aan de andere kant wordt met het oog op het milieu positief gereageerd. De maatregel zou de verkeersveiligheid daarbij ook ten goede kunnen komen. 52 procent van de dodelijke verkeersslachtoffers zijn nu namelijk buiten de bebouwde kom te betreuren.