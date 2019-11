Kabinet akkoord over verlaging maximumsnelheid

Het kabinet is vandaag tot een voorlopig pakket aan maatregelen gekomen om de stikstofuitstoot in ons land terug te dringen. De verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen is één van die maatregelen. De maximumsnelheid gaat op alle snelwegen naar 100 km/h, maar op de huidige 130-wegen mag er 's avonds en 's nachts nog wel 130 worden gereden.

Het hing al even in de lucht dat het kabinet de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen zou willen terugschroeven naar 100 km/h. Nu blijkt dat het ook werkelijk gaat gebeuren. Dat moet er - samen met diverse andere maatregelen - voor zorgen dat de stikstofuitstoot afneemt en er weer ruimte voor de bouwsector komt. Nu liggen veel bouwprojecten stil of zijn in gevaar omdat Nederland anders de stikstofnormen overschrijdt.

De coalitie is vandaag akkoord gegaan met een pakket maatregelen om zo snel mogelijk het stikstofprobleem aan te pakken. Dat melden de leiders van de vier regeringspartijen na beraad in Den Haag. De verlaging van de maximumsnelheid is volgens Klaas Dijkhoff (VVD) één van die maatregelen, zo laat hij doorschemeren. "Wij zijn klaar en het kabinet gaat nu verder", aldus Dijkhoff . Hij zegt niet blij te zijn met het pakket, maar het "is goed wat er gaat gebeuren. Het is niet leuk. We moeten voorkomen dat de bouw van woningen en wegen inkakt."

Woensdag worden de maatregelen volgens premier Rutte openbaar gemaakt. Inmiddels is al wel bekend geworden dat de maximumsnelheid op alle snelwegen op hooguit 100 km/h komt te liggen. Op de snelwegen waar nu nog 130 km/h gereden mag worden, zal dat bij het ingaan van de wijziging enkel nog van 19:00 u. 's avonds tot 6:00 u. 's ochtends kunnen. Een maandelijks terugkerende autoloze zondag behoort ook tot de ideeën, zo hoorden we eerder.