Snelheidslimiet Duitsland weggestemd

Voorlopig blijft Duitsland een paradijs voor hardrijders. Vrijdag is een voorstel tot het instellen van een maximumsnelheid van 130 km/h op de autobahn opnieuw gesneuveld. De Bundesrat (senaat) stemde tegen, verkeersminister Schreuer is tevreden.

Niet alleen de Bundesrat is tegen een beperking van de maximumsnelheid op Duitslands autobahnen. Vorig jaar werd een wetsvoorstel van de Grünen in de Bundestag (parlement) met een ruime meerderheid weggestuurd. Daarom is de uitkomst van de stemming van vandaag ook geen verrassing bij onze oosterburen.

Verkeersminister Andreas Schreuer (CSU) wil niets weten van een snelheidsbeperking, maar schaart zich daarmee ongewild bij de door hem zo gehate rechts-populistisch AfD. Bovendien wordt binnen zijn ministerie de roep om een onderzoek naar de effecten daarvan steeds luider. Ook vanuit de bevolking lijkt het draagvlak voor onbeperkt hardrijden af te brokkelen, schrijft Der Spiegel; minstens de helft van de Duitsers vindt het tijd voor een snelheidslimiet, zegt de krant te weten. Ook coalitiepartner SPD wil paal en perk stellen aan het hardrijden.

Een snelheidslimiet moet in Duitsland niet alleen uitstoot en ongevallen doen afnemen, het is ook belangrijk om de invoering van autonome auto's mogelijk te maken. De grote verschillen in snelheden op Duitse snelwegen maakt het voor zelfrijdende auto's te moeilijk om afdoende te kunnen anticiperen.

Het is een publiek geheim dat de gevoeligheid van snelheidsbeperkingen een gevolg zijn van de traditioneel innige omhelzing tussen industrie en politiek in dat land. Juist de Duitse merken zijn sterk in relatief snelle auto's en dat zijn de modellen waar het meeste aan wordt verdiend.

Voorlopig blijft het dus mogelijk om de top van je auto legaal uit te proberen bij onze oosterburen. Al zijn de vrije zones tussen de beperkingen wegens baustellen, lärmschutz en spurrillen steeds zeldzamer op de Duitse autobahn.