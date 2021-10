Snelheidsboetes Duitsland fors hoger

Wie weleens een snelheidsboete uit Duitsland op de mat heeft gekregen, weet dat de Duitse boetebedragen een stuk milder zijn dan in Nederland. ADAC meldt dat snelheidsboetes in Duitsland straks tot tweemaal zo hoog worden. Wie de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom met tot 10 km/h overtreedt, is nu €15 euro kwijt. Dat wordt vanaf november €30. Rij je buiten de bebouwde kom tot 10 km/h te hard, dan ben je straks €20 in plaats van €10 kwijt.

De verdubbeling van de hoogte van de snelheidsboetes geldt tot een snelheidsovertreding van 20 km/h. Wie binnen de bebouwde kom 16 tot 20 km/h te hard rijdt, moet straks €70 in plaats van €30 aftikken. Buiten de bebouwde kom ben je voor dezelfde snelheidsovertreding €60 in plaats van €30 euro kwijt. In Nederland ben je bij een overschrijding van de maximumsnelheid van 4 km/h binnen de bebouwde kom in een 30 km/h zone, bij werkzaamheden of op bijvoorbeeld een woonerf €29 kwijt. Rij je binnen de bebouwde kom 10 km/h te hard, dan vraagt het CJIB om €74. Meer dan het dubbele dus van het bedrag waarmee je in die situatie in Duitsland wordt beboet. Een ander voorbeeld: voor een snelheidsovertreding van 39 km/h op de snelweg ben je in Nederland €435 kwijt terwijl je in die situatie vanuit Duitsland een boetebedrag van €200 krijgt opgelegd.

Snelheidsboetes Duitsland

Snelheidsovertreding Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Oud Nieuw Oud Nieuw tot 10 km/h € 15 € 30 € 10 € 20 11 tot 15 km/h € 25 € 50 € 20 € 40 16 tot 20 km/h € 35 € 70 € 30 € 60 21 tot 25 km/h € 80 € 115 € 70 € 100 26 tot 30 km/h € 100 € 180 € 80 € 150 31 tot 40 km/h € 160 € 260 € 120 € 200 41 tot 50 km/h € 200 € 400 € 160 € 320 51 tot 60 km/h € 280 € 560 € 240 € 480 61 tot 70 km/h € 480 € 700 € 440 € 600 meer dan 70 km/h € 680 € 800 € 600 € 700

Verder worden in Duitsland parkeerovertredingen strenger beboet, al heeft de opvallendste wijziging te maken met de zogenoemde Rettungsgasse. De Retungsgasse, ofwel Reddingsstrook, is een rijstrook die tijdens files wordt vrijgehouden voor hulpdiensten doordat weggebruikers zo ver als mogelijk naar links of rechts gaan staan. Wie zich hier niet aan houdt, krijgt niet alleen een boete van €240 tot €320 aan de broek, maar krijgt ook een rijverbod van een maand opgelegd.