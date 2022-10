Slim navigatiesysteem in 1992 - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Verrast worden door een file terwijl het op een alternatieve route lekker doorrijdt, aan een voorbijganger moeten vragen waar een tankstation te vinden is, bij dat tankstation vragen naar een eetgelegenheid in de buurt, in 1992 was dat allemaal nog heel normaal. Dankzij moderne navigatiesystemen en -apps kun je het tegenwoordig allemaal uitbesteden. Je kunt zelfs je route van tevoren zo instellen dat je ergens tussendoor langs een andere plek geleid wordt, bijvoorbeeld om ergens pauze te houden en een hapje te eten. Het lijkt allemaal zo normaal, maar in 1992 was dit nog toekomstmuziek.

Toch werd er precies dertig jaar geleden al wel met dergelijke oplossingen geëxperimenteerd. Daar waren tal van bedrijven mee bezig, maar in AutoWeek 40 van 1992 lichtten we de inspanningen van General Motors op dit gebied uit. Onder de noemer TravTek werkte het Amerikaanse concern aan een navigatiesysteem dat meer kon dan je simpelweg van A naar B leiden. In 100 Oldsmobiles Toronado werd het TravTek-systeem geschroefd, om getest te worden in de stad Orlando, Florida. Eén van de meest toeristische steden van de VS, dus vol met mensen die geen idee hadden waar ze waren. Ideaal testgebied. Samen met de AAA (het Amerikaanse equivalent van de ANWB) werd TravTek getest. Het werkte met behulp van wegenkaarten op een CD-rom - net zoals bij veel latere navigatiesystemen - waarop je positie met behulp van een kompas en sensoren in de wielen werd bepaald. Op het scherm kon je niet alleen je totale routekaart zien, maar kreeg je ook al per kruispunt een tekening van de richting die je in moest rijden en er was zelfs gesproken routebegeleiding. Voor die tijd zeer vooruitstrevend.

Het belangrijkste speerpunt van TravTek was echter de mogelijkheid om meer te doen dan simpelweg naar een punt te rijden. Je kon om te beginnen in het systeem op zoek naar specifieke bestemmingen, geschaard onder handige categorieën. Zo kwam er met een druk op het touchscreen (!) bijvoorbeeld een rij eetgelegenheden, nabije tankstations, bezienswaardigheden of ziekenhuizen in beeld, waar je met nog een druk op een 'knop' naartoe werd begeleid. Verder kon je bij het invoeren van de bestemmingen ook kiezen welke route je wilde nemen, als er verschillende opties waren. Wat helemaal indrukwekkend was, was dat er al actie ondernomen werd als er file op je route was ontstaan. Via een satellietverbinding werd verkeersinformatie ingeladen in het systeem, zodat er bij vertragingen direct een alternatieve route berekend en gesuggereerd werd. Naar wens werd de route dan aangepast en kon je de file vermijden.

Kort gezegd was TravTek in veel opzichten de één van de meest concrete voorlopers van wat navigatiesystemen vandaag de dag allemaal kunnen. Ben je benieuwd hoe het allemaal in de praktijk werkte en eruitzag? Kijk dan zeker eens naar onderstaand filmpje: