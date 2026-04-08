In het VK is de populairste nieuwe auto inmiddels Chinees

De Chinese Jaecoo 7 heeft het in een paar maanden tijd voor elkaar: het is de populairste nieuwe auto van het Verenigd Koninkrijk. Niet ‘onder particulieren’ of met een andere voorwaarde, maar gewoon in totaal.

De opvallende populariteit van de Jaecoo 7 onder de Britten kreeg hier al eerder aandacht, maar nu heeft Jaecoo het echt voor elkaar. In maart 2026 stond de 7 op de eerste plek in de verkoopstatistieken van het Verenigd Koninkrijk. Hij liet daarmee ook de Ford Puma, in 2025 nog de populairste auto in het VK, achter zich. De Jaecoo 7 ging volgens SMMT-data 10.064 keer over de spreekwoordelijke toonbank, de Puma eindigde met 9.193 stuks op twee. Over de eerste drie maanden van dit jaar zijn de rollen nog omgedraaid, maar zit de Jaecoo de Ford met 15.569 tegen 16.128 exemplaren wel op de hielen.

De Jaecoo 7 scoort in het VK vooral door veel ruimte en luxe te bieden voor een scherpe prijs, al helpen strakke financieringsvoorwaarden en het (ietwat) Range Rover-achtige uiterlijk vast ook. Denk overigens niet dat het wagenpark aan de overkant van de Noordzee in rap tempo volledig elektrisch wordt door de verkoopcijfers van de Jaecoo: deze auto is geen BEV, maar een hybride of plug-inhybride.

In Nederland is Jaecoo ook actief, maar gaat het voorlopig toch minder hard. De Jaecoo 7 stond hier in maart op plek 25 en eindigt over drie maanden op plek 23. Het merk Jaecoo heeft die positie hier ook in de merkenranglijst. Lang niet gek voor een nieuwkomer, maar zeker niet zo verpletterend als in het VK. Van de Chinese merken doet BYD het bij ons bovendien nog altijd beter, maar ook dat merk komt nog niet in de buurt van de top 10.