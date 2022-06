'Slagingskans rijbewijs sterk verschillend per examinator'

Uit cijfers van het CBR blijkt dat 10 procent van alle examinatoren opvallend hoge of juist lage slagingspercentages achter hun naam hebben staan. Die slagingspercentages lopen uiteen van 17 tot 79 procent. Ook blijkt uit de cijfers dat het geslacht een bepalende factor kan zijn, al hangt het dan wel af van de examinator die je naast je hebt of je in het voordeel of juist in het nadeel bent. In het onderzoek stellen drie hoogleraren op basis van de data vast dat er zeker 38 examinatoren zijn bij wie de cijfers erop wijzen dat zij kandidaten bevoordelen of juist benadelen op basis van hun geslacht. Bij hen is de procentuele afwijking namelijk te groot om te kunnen spreken van toeval. Landelijk gezien hoeft 51 procent van de mannen niet voor een tweede keer terug te komen bij het CBR, bij de vrouwen geldt dat met 48 procent voor net iets minder dan de helft.

De regio waarin je afrijdt, maakt ook nog uit voor je kans van slagen. In Almelo, Zuid-Limburg en Heerlen is de kans met 60 procent behoorlijk groot dat je in één poging slaagt, terwijl dit in Rotterdam geldt voor minder dan 35 procent van de kandidaten. Dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met de examinatoren, maar ook met zaken als de verkeersdrukte en de kwaliteit van de rijscholen. Toch blijkt uit de analyse dat de examinator meer effect heeft op je slagingskans dan de regio waar je je rijexamen doet.

Reactie CBR

Tegenover RTL Nieuws ontkent het CBR de afwijkingen in slagingspercentages niet. "Als we bij een examinator een afwijking zien, zoeken we uit waarom dat verschil er is", luidt de reactie van het CBR. Die examinator wordt dan op het matje geroepen en bijgestuurd. De kwaliteit van de examens heeft het CBR naar eigen zeggen hoog in het vaandel staan. "We doen dit zo uniform en objectief als mogelijk bij een menselijke beoordeling."

Het complete onderzoek en de verantwoording zijn hier te lezen. Kun jij je je eerste keer afrijden nog herinneren? Waarom slaagde je wel, of juist niet? Deel je ervaring in de reacties!