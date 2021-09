Skoda's nieuwste sedan betrapt

Skoda is aan het testen geslagen met een splinternieuwe sedan, een compacte vierdeurs die op een goedkopere versie van het MQB A0-platform komt te staan. Wat we hier precies voor ons hebben, is nog niet helemaal helder.

Skoda heeft een ingepakt testexemplaar van een nieuwe sedan de Oostenrijkse Alpen in gestuurd. Voor wie nog niet helemaal helder was waarom de nieuwe Tsjech zo opvallend uitgedost is, heeft Skoda maar een boodschap achterop de auto geplakt. Minder duidelijk is echter wat deze ingepakte nieuwe Skoda precies is.

Skoda kondigde voor de Indiase markt kort geleden een nieuwe sedanachtige aan en wij vermoeden dat dat de auto is die zich onder dit strakke stickervelletje schuilhoudt. Kijken we naar het Indiase modelaanbod van Skoda, dan komen we daar onder meer de inmiddels behoorlijk op leeftijd geraakte Rapid Sedan tegen. Die Rapid Sedan is een van de vele budgetsedannetjes van de Volkswagen Groep. Zo presenteerde Skoda begin vorig jaar in China een vernieuwde Rapid Sedan, maar dat is in de basis een andere auto. De Indiase Skoda Rapid is in de basis een Volkswagen Vento, wat stiekem gewoon een Polo Sedan van de vorige generatie is. Die Indiase Rapid werd al in 2016 voor het laatst opgefrist en dat betekent dat die auto op z'n laatste benen loopt. De ingepakte testauto op deze foto's, zou zomaar eens diens opvolger kunnen zijn.

De nieuwe Indiase Rapid, die mogelijk Slavia gaat heten, vernoemd naar dit eigenwijze studentenproject, heeft en profile behoorlijk wat weg van de in 2017 in Zuid-Amerika gepresenteerde Volkswagen Virtus. De Volkswagen Vitus is in feite de sedanversie van de actuele generatie Polo. Het is niet ondenkbaar dat Skoda die op het MQB-A0-platform geplaatste auto op een iets goedkopere versie van dat platform parkeert. Dat is de zogenoemde MQB-Ao-IN-basis die Skoda onder de Kushaq introduceerde.