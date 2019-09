Nieuwe Skoda Rapid duikt op

In de krochten van het internet duiken we foto’s van de nieuwe Skoda Rapid op. Zowel de Sportback als de Sedan gingen onder het mes en zijn cosmetisch flink aangepakt. Maar wij hebben reeds afscheid genomen van de compacte Skoda, toch?

Dat laatste klopt. Sinds begin deze zomer neemt de Skoda Scala (foto 8-10) het plekje van de Rapid (foto 11-13) in bij het overgrote deel van de Europese showrooms. Behalve in landen als Algerije, waar onze voormalige Rapid sinds vorig jaar zelfs pas wordt gebouwd, en Rusland. Ook in China voert Skoda de naam nog. Hoewel dat een ándere auto is dan die wij kenden. De Chinese Volkswagen Santana is namelijk de basis voor de Chinese Skoda Rapid. En die laatst genoemde is dus flink aangepakt. Hebben we hem nog?

Grappig genoeg vertoont de nieuwe Chinese Rapid veel ontwerpinvloeden van onze Skoda Scala. Dat blijkt uit de foto’s die het Skoda-News-Twitteraccount heeft gedeeld. Zo komen de koplampen, grille en voorbumper vrijwel identiek overeen met zijn Europese equivalent. Ook aan de achterkant tonen de auto's treffende gelijkenissen. De achterlichten van zowel de nieuwe Rapid Sportback als Rapid Sedan lijken sterk op die van de Scala. Tel daar de nieuwe Skoda-naamaanduiding en de deels zwarte achterklep van de vijfdeurs hatchback bij op en je hebt een soort van compacte Scala. Dat de verhoudingen van de nieuwe Rapids wat ongelukkig lijken ten opzichte van onze Scala is te herleiden aan het platform. Als basis gebruikt de Chinese tak van Skoda namelijk het A05-platform: de basis van bijvoorbeeld onze voorgaande Volkswagen Polo (2010-2018) en Audi A1 (2010-2018). De jongste generaties van deze modellen zijn, samen met de Scala, overgestapt op Volkswagens nieuwe MQB-basis en groeiden daardoor flink.

Mocht je al deze informatie met enige moeite hebben verwerkt, dan doen we er nog een schepje bovenop. In India voert Skoda ook de Rapid-naam voor een compacte sedan. Deze auto staat echter weer los van de Europese én Chinese Rapids, want de Indiase variant deelt zijn basis met de Polo Sedan die als Vento door het leven gaat. De voor ons voorgaande generatie Polo, wel te verstaan!