Skoda Superb V6 (2004) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Een ongebruikelijk jonge auto voor Liefhebber Gezocht, deze Skoda Superb uit 2004. Toch verdient-ie een podium, want het is de allerdikste Skoda die je destijds kon kopen. Bovendien is de eigenarenhistorie, kilometerstand én vraagprijs keurig. Wie is er op zoek naar veel voor weinig?

Om de plek van de eerste generatie Skoda Superb in de grote Volkswagen Groep-stal te duiden, deden we al eens uitgebreid onderzoek naar de familiebanden van de topper uit Skoda's modellengamma. Over toppers gesproken; vandaag hebben we van doen met het allerduurste dat je in 2004 bij de Tsjechen kon bestellen - een Superb met een V6 in Elegance-uitvoering. Pas na de facelift in 2006 (de auto kwam in 2001 op de markt) introduceerde Skoda het Laurin & Klement-uitrustingsniveau als hoogst haalbare, al deed dat aanvankelijk dienst als vervanger van de Elegance-trim en niet als een stap daarboven.

Bij de Elegance horen zaken als elektrisch verstelbare stoelen, stoelverwarming voor- én achter, climate control, lederen bekleding en 'houtinleg'. Ook beschikt de auto over een schuif-/kanteldak, xenon koplampen en de 17-inch lichtmetalen wielen waarop de Superb ook stond toen-ie op de foto mocht voor het persmateriaal dat in 2001 verspreid werd. Kortom: completer ga je een Superb van de eerste generatie niet vinden.

V6

In de origineel in Nederland geleverde 47-NR-HF beschik je niet alleen over de meest complete uitrusting, maar ook over de meeste potentie. Een in lengerichting geplaatste 2,8-liter V6 gekoppeld aan een 5-traps volautomaat stampt er 193 pk en 270 Nm koppel uit. Heden ten dage doet een beetje turbo-viercilinder dat ook, maar deze Superb verwent je wel mooi met een zeskoppig karakter, goed voor een 0 tot 100 van een bescheiden 9,4 seconden volgens de fabrieksopgave. Lichtgewicht is de Skoda immers niet en de voorwielen zijn de enige die in opdracht van de V6 op zoek mogen naar tractie.

Eenmaal op snelheid kunnen we ons echter voorstellen dat je er prinsheerlijk bij zit. Betrekkelijk zorgeloos bovendien, want de historie en ogenschijnlijke staat van de auto spreken voor een trouw en zuinig baasje. Enkelvoud inderdaad: de Superb kende van 2004 tot 2006 weliswaar een eerste eigenaar, maar was sinds dat jaar bij zijn tweede en laatste. Die deed hem alweer een een half jaar geleden van de hand, relatief kort nadat de kilometerteller de 100.000 passeerde.

Roadtrip-ready

De Skoda staat nu ruim vier maanden lang bij hetzelfde autobedrijf te koop en nadert zijn apk-vervaldatum. Hoewel de €4.999 die het bedrijf voor de auto vraagt staat geadverteerd als een meeneemprijs, leent de vrij lange adverteerperiode zich mogelijk als excuus om tóch een nieuwe apk af te dwingen. Dat extraatje heeft de verkopende partij misschien wel over om ervan af te komen.

Toegegeven: de Superb zal niet goedkoop zijn in het gebruik, maar voor een liefhebber van dit model is dit - even voorbij de saaie kleurstelling gekeken - een bijzondere kans. Tegelijkertijd lijkt de auto ook uitermate geschikt voor een flinke roadtrip van vier langlijvige vrienden die samen een extraatje overhebben voor de relatief hoge benzinekosten. Het interieur is eindeloos ruim, de kofferbak flink en er mag nog een tot 1.600 kg zware caravan achter ook. Wie grijpt zijn kans?