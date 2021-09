Skoda Superb 20 jaar: jarige met onzekere toekomst

Begin deze eeuw zat Skoda nog volop in de transitie van een ietwat archaïsch Oost-Europees merk naar een moderne grote speler. Met de Fabia en de Octavia was een hoopvol pad ingeslagen en toch was de presentatie van de Superb in september 2001 er eentje die voor gefronste wenkbrauwen zorgde. Skoda zette een behoorlijk forse auto neer met een vrij luxe inborst en een naam die ook niet al te bescheiden klonk. De keuze voor die naam was wel historisch verantwoord: Skoda had in de jaren 30 en 40 immers ook al een Superb die het toenmalige gamma aanvoerde. De moderne Superb kreeg dezelfde taak, zij het op eigentijdse wijze.

Onder de vleugels van moederbedrijf Volkswagen kon Skoda aan de slag met een modern platform dat een groot topmodel weer mogelijk maakte. We hebben het dan over een afgeleide van het B5 PL45-platform, een basis die - in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt - niet één op één hetzelfde is als die van de Volkswagen Passat B5. De Skoda Superb was weliswaar duidelijk familie van de toenmalige Europese Passat, maar stond op de langere basis van de in China verkochte Passat B5 L. Een basis die later ook voor de Volkswagen Passat Lingyu gebruikt zou worden en een tweelingbroer van de Superb opleverde. Daar gingen we eerder al eens uitgebreid op in. De Skoda Superb was vanwege z'n andere basis 10 centimeter langer dan de Volkswagen Passat B5 en zou - zo hoopte Volkswagen - uit een andere vijver vissen. Tegen een relatief gunstige prijs bood de Superb een flinke berg ruimte en een luxebeleving die in het begin nog wat onwennig aanvoelde bij Skoda. Leren bekleding en houtinleg en later ook nog de paraplu's die uit de portieren tevoorschijn getoverd konden worden. Dat laatste was nota bene een gadget die we enkel kenden van ultraluxe merken als Rolls-Royce.

De eerste Superb was kortom een opmerkelijk verhaal, maar zoals gezegd kwam deze 'uitspatting' Skoda niet duur te staan. De Superb wist internationaal toch al redelijk wat mensen naar de showroom te trekken, al had de Passat er nog niet echt een geduchte concurrent uit eigen stal bij. Dat veranderde bij de tweede generatie van de Superb. Die was veel eigenzinniger vormgegeven dan de Passat en dat was waarschijnlijk de beste verandering. Wat ook meehielp was dat het voortaan geen volbloed sedan meer was. De tweede Superb had namelijk een bijzondere achterklep die zowel in z'n totaliteit open kon (dus met de achterruit erbij) als enkel als kofferklep. Wat echter nog een veel grotere duit in het zakje deed, was de komst van de Superb Combi. Met een laadvolume van dik 600 tot ruim 1.800 liter was dat een behoorlijke pakezel. Waar Skoda van de eerste Superb nog slechts enkele honderden per jaar verkocht in Nederland, kwam de tweede Superb jaren ruim boven de 1.000 uit en gingen er in topjaar 2011 zelfs 2.841 van op Nederlands kenteken. Uiteraard speelde ook mee dat de Superb bij sommige taxibedrijven in het vizier was gekomen.

De huidige Skoda Superb kruipt in zekere zin nog wat verder bij de auto vandaan waar de Superb ooit nog zo op leek, de Passat. Met z'n vlijmscherp gevormde lampen voor en achter lijkt het eerder alsof men in Tsjechië even bij de collega's van Audi over de schutting hebben gekeken. Wie vertrouwen stelt in Volkswagen-techniek, geen Audi-prijs wil betalen en toch een grote auto wil rijden, komt al snel bij de Superb uit. In z'n eerste volle verkoopjaar in Nederland bereikte Skoda een nieuw record met de Superb, door er net iets meer dan 3.000 van te verkopen. Na 2018 begon het hier echter in te zakken en ook de facelift in 2019 kon niet voorkomen dat de verkopen op hun retour zijn: 2021 is tot op heden goed voor 493 verkochte Superbs, in het weliswaar door de pandemie verstoorde 2020 sleet Skoda er 862.

De Skoda Superb is kort door de bocht genomen bepaald geen loze exercitie gebleken, al breken er nu toch wellicht wat moeilijke tijden voor het vlaggenschip aan. De traditionele (grote) middenklassers krijgen flinke klappen in de verkoopcijfers, met de 'Duitse drie' als uitzondering. Bij dat drietal hoort de Superb echter niet en het is dan ook niet ondenkbaar dat steeds meer mensen - in Europa in ieder geval - de Superb links zullen laten liggen en voor een SUV gaan of bij de duurdere merken gaan winkelen. Een nieuwe Superb is ook nog niet gespot en hoewel er berichten zijn dat er in 2023 een vervolg komt, hangt er dus nog wel een aardige wolk van onzekerheid over het twintigste verjaardagsfeestje. Wat denk jij, hoe ziet de toekomst eruit voor de Skoda Superb? Laat het weten in de reacties.