Skoda schetst nieuwe Rapid

Skoda slingert een designschets de wereld in van een nieuwe Rapid. Een auto die in Europa voor wat verwarring zou kunnen zorgen. Geen zorgen.

De Scala die de Skoda-showrooms in Nederland bevolkt, geldt hier in zekere mate als opvolger van de Rapid Spaceback. Die Rapid Spaceback had een liftbackbroer die in onze markt níet werd geleverd. Sterker nog, er was ook een échte sedanversie van de Rapid die behalve zijn naam níets met de Rapid 'liftback' en Spaceback te maken hadden. Die auto wordt in landen als China én Rusland wel geleverd en het zijn die markten waar Skoda straks een nieuwe Rapid 'sedan' gaat voeren. Die nieuwkomer wordt nu geschetst.

De nieuwe Rapid die Skoda laat op deze digitale tekening toont, lijkt op uiterlijk vlak grondig aangepakte versie te worden van de reeds bestaande Rapid Sedan. Die Rapid Sedan is zoals gezegd niet direct gerelateerd aan de Rapids zoals wij die kenden. Onderhuids is die sedanversie namelijk gerelateerd aan de Volkswagen Vento, in feite de sedanversie van de vorige generatie Polo. Hoe dan ook: de neus op de nieuwe Rapid vertoont Scala-overeenkomsten en op eerder opgedoken foto's konden we de definitieve koets van de auto al zien. Leuk weetje: Skoda komt niet alleen met een nieuwe Rapid (Sedan), maar ook met een nieuwe Rapid Spaceback. Ook die laatste hoef je op de Nederlandse markt niet te verwachten.