Skoda schetst Kamiq GT

Skoda stuurt twee designschetsen de wereld in waarop de Kamiq GT te zien is, een nieuwe cross-over met een sterk aflopende daklijn die daardoor als 'Coupé SUV' wordt aangemerkt. Naar Europa komt de auto niet, het model is ontwikkeld voor de Chinese markt.

De Kamiq GT wordt op 4 november in het Chinese Tianjin officieel aan de wereld voorgesteld, maar een verrassing wordt dat niet Eerder al dook de nieuwkomer zonder camouflagewerk op in China en daarbij kwam ook de eerste informatie vrij over Skoda's Chinese bejamin.

Hoewel de auto 'Kamiq' heet, heeft 'ie niets te maken met de Kamiq zoals wij die kennen. Hij is namelijk gebaseerd op deze Chinese Kamiq. Waar de Europese Kamiq een lengte heeft van 4,24 meter en duidelijk in de categorie 'B-segment cross-over' opereert, is die Chinese Kamiq met zijn 4,39 meter een slag groter. Een groter verschil tussen het tweetal: de Europese Kamiq staat op het moderne MQB A0-platform, de Chinese Kamiq op het oude PQ34-platform dat al door de Golf IV (1997-2003) werd gebruikt. Terug naar deze Kamiq GT die als sportiever alternatief van de Chinese Kamiq moet gelden.

De wielbasis van deze Kamiq GT is met 2,61 meter dan ook identiek aan die van de Chinese Kamiq. De auto zelf is 4,4 meter lang, 1,78 meter breed en 1,60 meter hoog. De daklijn lijkt iets sterker af te lopen dan die van de reguliere Chinese Kamiq en ook het front is net even anders vormgegeven. We zien een compleet nieuwe grille, een andere voorbumper en veel plattere, boos kijkende koplampen. De motorkap en portieren zijn wel weer uitwisselbaar met die van de non-GT. De achterzijde van de Kamiq GT oogt met zijn Scala-achtige verlichting eveneens stukken moderner.

Op de motorenlijst komen een geblazen 1.2 en een atmosferische 1.5 te staan. De 1.2 is 116 pk en 145 Nm sterk terwijl de 1.5 eveneens 116 pk, maar 175 Nm levert. De Kamiq GT wordt straks door de joint-venture Shanghai Volkswagen Automotive Company (SAIC Volkswagen) gebouwd.

De Kamiq GT werd overigens voorafgegaan door de Kodiaq GT, een 'coupéversie' van de Kodiaq die vooralsnog niet naar Europa komt.