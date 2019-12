Skoda presenteert nieuwe Rapid

Tot de komst van de Scala had Skoda de Rapid Spaceback op de Europese verkooplijsten staan, een hatchback waarvan ook een liftbackversie bestond die hier niet werd geleverd. Die Rapid Spaceback- én liftback kenden ook een sedanbroertje dat onder meer in China in Rusland en India werd geleverd, maar die weer twee soorten kent. De Indiase variant was echter een Volkswagen Vento, de sedanversie van de vorige generatie Volkswagen Polo (foto 3 en 4) terwijl de variant die in China in Rusland werd geleverd het gros van zijn koetswerk deelde met deze uit 2012 stammende Volkswagen Santana (foto 5 en 6). Het is die laatste Skoda Rapid die nu is vernieuwd.

Skoda is niet bepaald vrijgevig met informatie, het merk meldt zelfs niet of er sprake is van een facelift of van een generatiewissel. Het feit dat de raampartij van de Rapid op deze foto's overeenkomt met die van het uitgaande exemplaar, wijst er echter op dat de technische basis van de auto hetzelfde blijft. Wél is Skoda's designteam achter de tekentafel druk aan het gummen en schetsen geweest. De auto krijgt namelijk een snuit én een bilpartij waarin sterke invloeden van het meest actuele Skoda-design zijn waar te nemen. Een échte foto van de achterkant houdt Skoda net als een afbeelding van het binnenste nog even onder de pet. Wel werd op een eerdere schets al duidelijk hoe de Rapid er aan de achterkant uit komt te zien. Skoda zegt dat het infotainmentscherm los staat van het dashboard, iets dat we ook zien bij auto's als de Scala en de nieuwe Octavia. Leuk Rapid-primeurtje in Rusland: het is er de eerste Skoda die beschikbaar komt met een verwarmd stuurwiel, wel zo prettig in de permafrost. Op veiligheidsgebied profiteert de auto onder meer van systemen als Front Assist. Parkeersensoren rondom zijn tevens leverbaar.

Skoda gaat deze vernieuwde Rapid voor de Russische markt in ieder geval bouwen in Kaluga. Onder de kap komt een ongeblazen 1.6 te liggen die is gekoppeld aan een handgechakelde vijfbak. De vanafprijs is vastgesteld op 829.0000 roebel, omgerekend € 11.753.

Om de Skoda-verwarring nog een tandje bij te zetten: Skoda brengt straks in China ook een nieuwe Rapid Spaceback op de markt, een auto die je moet zien als de reguliere hatchbackversie van deze vernieuwde Rapid Sedan. ook die auto maakt dus gebruik van Santana-techniek (foto 7, 8 en 9).