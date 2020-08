Back to Basics: Skoda Octavia (2020)

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Skoda Octavia (Combi) Ambition

€ 28.790

Tot voor kort moest een Octavia-klant met een goed gevulde bankrekening naar de dealer komen om een nieuw exemplaar te bestellen. Voor de tot voor kort alleen als 1.5 TSI First Edition leverbare Octavia vroeg Skoda namelijk minimaal € 33.050. Voor de stationwagon was je minstens € 34.350 kwijt. Nu achtte Skoda de tijd echter rijp om ook de basisuitvoeringen op de prijslijst te zetten. De reguliere edities brengen ook de 1.0 TSI met zich mee, iets wat de prijs ten opzichte van die van de 1.5 natuurlijk drukt. Dat is ondertussen een bekend blok, dat ook in diverse andere Volkswagen-producten te krijgen is. Net als bij die familieleden is deze krachtbron in de Octavia standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De Octavia heeft met de geblazen 1.0 een kleine 11 seconden nodig om vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De vanafprijs van de Octavia Hatchback met 1.0 bedraagt € 27.290. Voor de Octavia Combi met die 1.0 ben je € 1.500 extra kwijt. De oplettende lezer ziet dan gelijk dat de voorheen ‘altijd goedkopere en ruimere Octavia’ duurder is dan een kale Volkswagen Golf. Die auto wordt echter aangedreven door een 90 pk sterke versie van de 1.0 TSI. Een Golf met de 110 pk sterke 1.0 is een kleine € 1.500 duurder dan deze Octavia.

De Skoda Octavia is als Ambition beschikbaar als vijfdeurs hatchback of als Combi-stationwagon. Dit prijsverschil bedraagt zoals gezegd € 1.500. Dat extra bedrag zit hem puur in de andere koets, want qua uitrusting komen beide versies overeen. Aan de buitenkant onderscheidt een Ambition zich van de rest door vooral een wat goedkoper ogende afwerking. Neem de raamlijsten, dakrails en sierlijsten in de bumper: alle verchroomde sierstukken van de luxere versies maken plaats voor zwarte kunststof exemplaren. Op andere vlakken doet een instap-Octavia echter niet veel onder voor de rest. Zo is ledverlichting rondom standaard. De Ambition staat op 16-inch lichtmetalen wielen én heeft parkeersensoren in de achterbumper. Opvallend is dat koplampreinigers niet standaard zijn, terwijl de Style (de volgende stap in de uitvoeringslijst met precies dezelfde lampen) die wel krijgt. Ook op andere vlakken zit die Style net wat lekkerder in de spullen. Neem keyless entry en start, parkeersensoren die ook in de voorbumper zitten en standaard stoelverwarming op de eerste zitrij.

Nu klinkt het misschien alsof het in de Ambition een kale bedoening is, maar dat valt zeker mee. Hoewel je de sleutel wel in de hand moet nemen om de Skoda te openen, kan hij daarna zo in de broekzak, want de Octavia heeft wel standaard een keyless start-functie. Verder houdt Skoda zich ook allerminst in, want neem het 10-inch aanraakscherm voor de (draadloze Smartlink+) multimedia én navigatie, DAB+-radio, cruisecontrol, een automatische airco over twee zones en een virtual cockpit: alles is netjes aanwezig. Ook een licht- en regensensor, Skoda Connect en middenarmsteun zijn altijd aanwezig.

Je kunt dus eigenlijk prima vertoeven in een ‘kale’ Octavia. Wel een aanrader: de Energy Blue-blauwe lakkleur is gratis, maar na een kleine extra investering (€ 790 tot € 990) heb je keuze uit heel veel andere kleuren. Zou dit jouw keuze zijn van alle nieuwe middenklassers uit de stal van de Volkswagen Group? Laat het ons hieronder weten.