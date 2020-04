Eerste prijzen nieuwe Skoda Octavia bekend

De nieuwe Skoda Octavia is in elk opzicht een Octavia, en dat betekent dat de auto vooral veel ruimte moet bieden ten opzichte van directe familieleden als de Volkswagen Golf en Seat Leon. Een volledige prijslijst is er nog niet. Wél geeft Skoda de eerste nieuwprijzen van introductie-uitvoering First Edition vrij.

De hatchbackversie van de Octavia staat als First Edition voor € 33.490 in de orderboeken. Voor de Octavia Combi First Edition moet je een bedrag van € 34.790 reserveren. De First Edition is op dit moment alleen te krijgen met de 150 pk sterke 1.5 TSI, een benzinemotor die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Omstreeks oktober wordt de prijslijst van de Octavia aangevuld met de overige motorversies. Zo komt de Octavia onder meer beschikbaar met een 110 pk sterke 1.0 TSI en met een reeks 2.0 TDI's. Ook komen er twee plug-in hybride smaken op de lijst te staan. Zo komt er een 204 pk sterke Octavia iV én de sportieve nieuwe Octavia iV RS met een 245 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn.

Uitrusting

Goed, terug naar de First Edition. Deze tijdelijk leverbare introductieversie beschikt standaard over een 10-inch display dat bij het infotainmentsysteem met navigatiefunctie hoort. Skoda geeft de First Edition standaard een digitaal instrumentenpaneel en ook zaken als adaptieve cruise control, full-ledachterlichten, koplampen met led-matrixtechniek en verwarmbare voorstoelen maken deel uit van de standaarduitrusting. Hetzelfde geldt voor parkeersensoren aan zowel voor- als achterzijde.

De Octavia Combi First Edition staat vanaf 3 april bij de Nederlandse dealers. De hatchbackversie volgt net voor de start van de zomer.