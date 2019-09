Skoda Karoq na twee jaar 250.000 geproduceerd

Cross-overs en SUV’s: de wereld is er tegenwoordig dol op. Ook bij Skoda merken ze dat, want zijn Karoq heeft na ruim twee jaar een productiemijlpaal behaald. De auto mag zich voor een kwart miljonair noemen.

Sinds de productiestart in juli 2017 luidde zijn er namelijk 250.000 Karoqs gebouwd. Tijd voor een klein feestje dus in het Tsjechische Mladá Boleslav. Het mijlpaal-model is een door een 116 pk sterke 1,0-liter TSI aangevoerde zwarte Karoq. De compacte SUV wordt op twee plekken gebouwd: sinds begin dit jaar bij de thuisbasis van Skoda en vanaf het begin in Kvasiny. In heel 2018 zagen 115.700 Karoqs het levenslicht, daar gaat Skoda naar verwachting dit jaar overheen. De teller staat nu namelijk op 97.900 exemplaren.

In Nederland staat de totale verkoopteller op 3.579 exemplaren. 1.801 daarvan kregen vorig jaar een nieuwe baas toegewezen, dit jaar tot nu toe 1.766. In de laatste dagen van 2017 werden 12 Karoqs op kenteken gezet. De grotere Kodiaq is in ons land iets populairder met 4.516 exemplaren. Die auto wordt echter al wel een poosje langer geleverd. De verkoopteller voor dit jaar staat nipt lager met 1.713 exemplaren.