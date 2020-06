Skoda Enyaq iV maakt testkilometers

Skoda Enyaq render vooruitblik Blik to the Future

Skoda Enyaq render vooruitblik Blik to the Future

Skoda bereidt misschien wel haar meest belangrijke auto in jaren voor op de introductie: de Enyaq iV. Het volledig elektrische model wordt in praktijkomstandigheden getest, met een nog goed ingepakte koets.

Volgend jaar begint Skoda's EV-offensief met de splinternieuwe Enyaq iV. Die auto werd onlangs door Skoda zelf al (volgehangen met plakkers) aan de wereld getoond. Nu heeft onze spionagefotograaf de Enyaq op een spontaner moment weten te spotten. Helaas voor ons hebben de Tsjechen nog flink hun best gedaan om de boel verborgen te houden. Wat in ieder geval al wel te zien is, is dat de auto grofweg een op de Vision iV geïnspireerde neus krijgt. De achterzijde van de auto is echter hoekiger en wat forser dan bij de vorig jaar onthulde conceptauto. In grote lijnen lijkt de Enyaq op de Volkswagen ID.4, de ruimere en grotere broer van de ID.3.

Net als eerdergenoemde modellen staat deze Enyaq iV op de MEB-basis van de Volkswagen Groep. Het modulaire platform voor EV's biedt in het geval van de liefst 4,65 meter lange Enyaq ruimte aan één of twee elektromotoren. De instapversie met één 148 pk sterke elektromotor heeft een 52 kWh-accupakket aan boord, goed voor een actieradius van 340 km (WLTP). Hoger in het gamma komen vierwielaangedreven varianten met twee motoren en vermogens tot 265 pk (RS-versie). De hoogste actieradius komt voorlopig op conto van de achterwielaangedreven variant met één 204 pk elektromotor in combinatie met een 77 kWh-accupakket. Die komt volgens de WLTP-cyclus 500 km ver op één acculading. Begin volgend jaar is de marktintroductie.