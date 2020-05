Skoda belicht elektrische Enyaq iV

De in het Tsjechische Mladá Boleslav te produceren Enyaq iV wordt de eerste volledig elektrische auto van Skoda die niet is gebaseerd op een model dat het al verkoopt. De elektrische SUV staat op het puur voor elektrische auto's bestemde modulaire MEB-platform, een basis die onder meer door de Volkswagen ID.3 wordt gebruikt. De Enyaq iV meet 4,65 meter in de lengte, is 1,88 meter breed en 1,62 meter hoog. Daarmee is de SUV uiteraard een stuk langer dan de ID.3, die zich tot een lengte van 4,26 meter beperkt. Zetten we een populaire hoogpotige als de Nissan Qashqai naast de Enyaq iV, dan valt op dat de elektrische Tsjech maar liefst 28 centimeter langer is. Een fikse EV dus. De wielbasis is met 2,77 meter echter wél identiek aan die van zijn hatchbackbroer uit Wolfsburg. De bagageruimte bedraagt 585 liter; dat is iets minder dan die van de Octavia Combi (610 liter).

De Enyaq iV komt beschikbaar in diverse versies, waarbij de basisversie simpelweg Enyaq iV 50 heet. Deze instapper heeft een lithium-ionaccu aan boord met een netto capaciteit van 52 kWh. Deze basisvariant wordt aangedreven door één 148 pk sterke elektromotor die zijn krachten loslaat op de achterwielen. Volgens Skoda is de instapper goed voor een actieradius van 340 WLTP-kilometers. Een stap daarboven staat de Enyaq iV 60. Deze achterwielaandrijver heeft een 58 kWh groot accupakket in zijn bodem en beschikt over een 179 pk sterke elektromotor. Reken op een WLTP-actieradius van 390 kilometer. Hoger op de ladder staat de eveneens achterwielaangedreven Enyaq iV 80, de uitvoering met een 77 kWh accupakket. Deze 204 pk sterke versie moet volgens Skoda goed zijn voor een actieradius van 500 kilometer. Dan zijn er nog twee vierwielaangedreven versies die allebei over het 77 kWh grote accupakket beschikken: de 80X en de RS. De 80X is dankzij twee elektromotoren in totaal 265 pk sterk, terwijl de RS-versie het tot 306 pk schopt. Die RS-versie is in staat om in 6,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten en heeft een topsnelheid van 180 km/h. Beide vierwielaangedreven versies hebben een actieradius van 460 kilometer. Skoda belooft een maximum trekgewicht van 1.200 kilo voor de RS-uitvoering.

Niet alleen valt er qua verschillende versies een boel te kiezen, ook wat laadmogelijkheden betreft heb je keuze genoeg. De Enyaq iV kan namelijk overweg met een 2,3kW-lader, maar accepteert ook een 11kW-lader en een 125kW-snellader.

Skoda slingert de productie van de Enyaq iV eind dit jaar aan in zijn hoofdfabriek in het Mladá Boleslav. Begin volgend jaar komt de auto op de markt. Uiteraard heeft Skoda een speciale introductie-uitvoering bedacht: de Founder's Edition. Informatie over deze tot 1.895 stuks gelimiteerde uitvoering volgt later.