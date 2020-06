Volkswagen ID.4 volledig in beeld!

In maart liet Volkswagen nog een ingepakte ID.4 zien, maar de elektrische cross-over is dankzij Chinese media nu ook zonder camouflageprintje te zien!

De Volkswagen Groep is op EV-gebied met een flink offensief bezig. Het speciaal voor elektrische auto's ontwikkelde MEB-platform komt onder legio nieuwkomers te liggen. De Volkswagen ID.3 is daarvan het eerste concrete voorbeeld. Natuurlijk krijgen ook zustermerken Seat en Skoda elektrische modellen op MEB-basis, waaronder een stel cross-overs. De volledig elektrische cross-over van Volkswagen gaat ID.4 heten en vandaag vallen de eerste uit China afkomstige foto's van die auto op de digitale mat.

De ID.4 is de productieversie van de begin 2017 getoonde I.D. Crozz Concept. De op deze foto's zichtbare ID.4 is volgens diverse Chinese media 4,59 meter lang, 1,85 meter breed en 1,63 meter hoog. Daarmee is de elektrische cross-over ruim dertig centimeter langer dan de ID.3, maar ook acht centimeter hoger. De breedte komt nagenoeg overeen. De wielbasis van de ID.4 bedraagt 2,77 meter en is daarmee gelijk aan die van de elektrische hatchback.

Onderhuids vertoont de ID.4 natuurlijk veel overeenkomsten met de achterwielaangedreven ID.3, die een achterin geplaatste elektromotor combineert met accupakketten van 45, 58 of 77 kWh. De kans is aanwezig dat de kleinste versie te licht wordt bevonden voor deze auto en er juist een extra zware accu-optie aan het aanbod wordt toegevoegd. Ook vierwielaandrijving lijkt een mogelijkheid. De Crozz Concept had een elektromotor op elke as en hoewel dat voor Nederland niet noodzakelijk is, zou deze voorziening elders op de wereld met open armen worden ontvangen.