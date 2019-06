‘Skoda Citigo e iV kost minder dan 17.000 euro’

Dat is om precies te zijn € 16.361 en hoewel dat een boel geld lijkt voor een Citigo, is het erg weinig voor een EV. Zeker als die EV dankzij een accupakket van 36,8 kWh een theoretische actieradius heeft van 265 km. De prijs is nog niet officieel bevestigd, maar wordt door verschillende Tjechische media genoemd.

Als Skoda erin slaagt om de Citigo ook in Nederland met een prijs van minder dan 17 mille aan te bieden, is het met enige afstand de voordeligste elektrische personenauto. De elektrische Smart is er vanaf zo’n €23.000 euro en is dan bovendien een tweezitter. Met name het prijsverschil met de ‘oude’ Volkswagen e-Up zou dan echter opmerkelijk groot zijn, want die auto was er vanaf €25.095. Was, inderdaad, want inmiddels prijkt de tekst ‘binnenkort weer beschikbaar’ op de web-pagina van de elektrische Up. Ook deze auto wordt binnenkort namelijk voorzien van het bijna verdubbelde accupakket uit de Skoda en dat moment wordt door Volkswagen ongetwijfeld aangegrepen om een nieuwe prijs te bedenken.

Wij danken Eddy Hof voor de tip!