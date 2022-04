Situatie Rusland raakt Renault minder hard dan verwacht

Renault voelt de impact van het chiptekort en de huidige situatie in Rusland minder hard dan analisten hadden verwacht. De omzet van de Franse autobouwer liep in het eerste kwartaal wel terug, maar met minder dan drie procent. Renault is van alle grote autobouwers het meest actief in Rusland en heeft daar ook een meerderheidsbelang in Lada-moederbedrijf AvtoVAZ.

In de eerste drie maanden van dit jaar daalden de autoverkopen van Renault wereldwijd met 17,1 procent en in Rusland zelfs met 34 procent. De omzet die Renault uit Rusland haalt ging veruit het hardst omlaag met een min van 16 procent tot €900 miljoen. Dat is minder dan een tiende van de wereldwijde omzet van Renault, die in het eerste kwartaal op €9,8 miljard uitkwam. Gezien de procentuele daling van het aantal verkochte auto's is het knap hoe Renault het verlies in omzet nog heeft kunnen beperken.

Renault zit momenteel behoorlijk in zijn maag met de kwestie Rusland. Vorige maand bleek dat het Franse autoconcern overweegt om zijn meerderheidsbelang in AvtoVAZ te verkopen, maar officieel is daarover nog niets bekend. In ieder geval ligt de Russische productie van Renault op zijn gat. Ook waarschuwde de autofabrikant dat het mogelijk €2,2 miljard moet afschrijven op zijn Russische activa.

Behalve de situatie in Rusland kampt Renault ook met de gevolgen van de hoge inflatie, waardoor het bedrijf meer kwijt is aan materiaalkosten. Door de economische onzekerheid stellen consumenten grote aankopen bovendien uit. Daarnaast speelt het chiptekort nog altijd een rol in de autosector. Financieel directeur Thierry Piéton noemde die combinatie van problemen "een ernstige verstoring" van de markt. De prognose van Renault is dat het dit jaar door de chiptekorten 300.000 minder auto's gaat bouwen dan gepland.