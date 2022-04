Renault blikt opnieuw vooruit op waterstofauto

Een krappe twee maanden geleden verraste Renault de wereld met een schimmige foto met daarop de neus van een nieuw studiemodel (foto 2). De grootste verrassing was niet zo zeer het uiterlijk, maar wat Renault al liet doorschemeren over de aandrijflijn. Volgens de Fransen beschikt de conceptcar namelijk over een 'waterstofmotor'. Dat impliceert een verbrandingsmotor die op waterstof loopt, in plaats van een brandstofcel die waterstof gebruikt om elektriciteit te genereren. Interessant, aangezien we dat concept voorheen eigenlijk alleen met Toyota associeerden.

Vandaag krijgen we opnieuw iets te zien van dit studiemodel, al is Renault iets minder scheutig met details dan de vorige keer. We zien waarschijnlijk een deel van de B-stijl en de portieren. Wel is Renault zo vriendelijk om te melden dat het wachten op 19 mei beloond wordt. Dan vindt de presentatie plaats.

Dat Renault meer wil doen met waterstof, komt niet uit de lucht vallen. Renault zet immers al in op brandstofcellen voor de bestelautomarkt en komt met de Master Hydrogen. Een brandstofmotor die waterstof lust, is nieuw voor Renault. Een dergelijk concept kennen we zoals gezegd al wel van Toyota. Dat presenteerde eind vorig jaar een GR Yaris die dankzij aanpassingen dat goedje lust. Daarnaast werkt Yamaha in opdracht van Toyota aan eenzelfde conversie voor de 5.0 V8 van de Lexus RC F. Overigens is Toyota niet de eerste die liet zien dat zoiets mogelijk is, want al in 2006 kreeg BMW het voor elkaar met de Hydrogen 7. Dat was nota bene een 6.0 V12 die zowel benzine als waterstof kon lopen, al was het vermogen van die motor met 260 pk niet al te indrukwekkend. De reguliere E65 BMW 760i was immers 445 pk sterk.