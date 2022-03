'Renault probeert meerderheidsbelang AvtoVAZ te verkopen'

Groupe Renault zit behoorlijk in zijn maag met AvtoVAZ, het moederbedrijf van Lada. De Fransen zouden het meerderheidsbelang dat ze in AvtoVAZ hebben kwijt willen vanwege de Russische invasie in Oekraïne.

Nu de internationale betrekkingen tussen het westen en Rusland zwaar onder druk staan, rijst bij Groupe Renault de vraag wat het aan moet met het 68 procent belang in AvtoVAZ. Vanwege de Russische invasie in Oekraïne trekken legio westerse bedrijven zich terug uit Rusland en Renault lijkt dat ook van plan te zijn. Volgens ingewijden wil Renault het meerderheidsbelang in AvtoVAZ verkopen, meldt Autonews. Een lokale investeerder als koper zou een optie zijn.

Officieel is er nog niets bekend over de verkoopplannen, maar bronnen die dichtbij het vuur zitten melden dat het al zo goed als vaststaat dat Renault niet verder wil met AvtoVAZ. Dan is er nog een andere zorg: de fabriek die Renault in Moskou heeft staan. Men bouwt in Rusland namelijk niet alleen Lada's voor AvtoVAZ, maar ook onder meer de Renaults Kaptur en Arkana. Mogelijk doet Renault ook die fabriek van de hand en verdwijnt het merk Renault dan dus ook uit Rusland. De waarde van AvtoVAZ werd vorig jaar nog geschat op €2,2 miljard. Groupe Renault had op dat moment dus recht op zo'n €1,5 miljard van die waarde, al zal dat vanwege de huidige situatie ongetwijfeld al geslonken zijn.

In 2014 kreeg de Renault-Nissan-alliantie een meerderheidsbelang in AvtoVAZ en in 2016 werd het onderdeel van Groupe Renault. Met het terugtrekken van Renault zou AvtoVAZ (en dus Lada ook) voor het eerst in bijna tien jaar weer - op zijn minst grotendeels - in Russische handen komen. Dan komt er ook mogelijk voor langere tijd een einde aan nauwe banden tussen AvtoVAZ en de westerse auto-industrie. Vóór Renault-Nissan was General Motors erbij betrokken middels de joint-venture GM-AvtoVAZ en nog langer geleden, in de jaren 60, ontstond AvtoVAZ als autofabrikant in samenwerking met Fiat. Dat leidde tot de iconische van de Fiat 124 afgeleide VAZ-2101, ook bekend als Lada 2101.