Singer aan de slag met Porsche 911 Turbo

De straatauto's van Singer hadden tot op heden allemaal een atmosferische krachtbron. Het hoogtepunt was de Dynamic Lightweight Study met achterin een hoogtoerige luchtgekoelde 500 pk sterke 4,0-liter zescilinder boxermotor. Singer gaat nu ook aan de slag met turbo's. Dat deed het bedrijf eerder al bij de All Terrain Competition Study, een terreinmonster met een luchtgekoelde 3,6-liter zescilinder boxermotor voorzien van twee turbo's, goed voor minimaal 450 pk en 570 Nm. Voor de Turbo Study bouwt Singer voort op die krachtbron, maar krijgt de motor er 0,2 liter aan longinhoud bij. De turbo's zijn voorzien van een elektrische wastegate en de motor wordt koel gehouden dankzij speciale intercoolers en een luchtinlaat in de achterspoiler. De versnellingsbak is altijd een handgeschakelde zesbak.

Over het vermogen is Singer nog vaag, maar het bedrijf zegt dat de Turbo Study minimaal 450 pk heeft en dat eigenaren zelf kunnen bepalen tot hoe ver de motor wordt opgeschroefd. In principe heeft de Turbo Study achterwielaandrijving, maar Singer levert de auto desgewenst ook met vierwielaandrijving. De 911 van de 964-generatie, waarop Singer de Turbo Study baseert, had immers ook vierwielaangedreven varianten. De werkwijze van Singer blijft voor de Turbo Study onveranderd: het bedrijf haalt een donor-964 tot de laatste schroef uit elkaar en bouwt de auto vervolgens helemaal opnieuw op. Voor de carrosseriepanelen gebruikt Singer koolstofvezel om het gewicht te drukken. Hoewel de Turbo Study een 964 als basis heeft, grijpt het uiterlijk juist weer terug naar de eerste 911 Turbo: de 930 Turbo uit de jaren 70.

Singer zet de Turbo Study verder neer als de meer comfortabele optie naast zijn eerdere restomods. Hij is wel voorzien van carbon-keramische remmen, maar de ophanging is 'touring focused'. Het interieur is uitgerust met elektrisch verstel- en verwarmbare stoelen die er op de foto's behoorlijk comfortabel uitzien. Ook zit er op de middenconsole vlak voor de versnellingspook een houder voor de smartphone, bijvoorbeeld om te kunnen navigeren. Verder heeft het interieur duidelijk een analoge opzet en is het 964-dashboard goed zichtbaar. Het exemplaar op de foto's, dat is samengesteld door een klant, heeft ook nog een op maat gemaakte tassenset die achter de voorstoelen past.

De prijs van de Turbo Study vermeldt Singer niet, maar reken er maar op dat het bedrag afhankelijk van je wensen als klant een aardig eind richting de zeven cijfers gaat. De Turbo Study is voor het eerst te bewonderen op het Goodwood Festival of Speed, dat dit jaar van 23 tot 26 juni plaatsvindt.