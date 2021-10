Simca 1000 (1976) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Iedere Simca verdient een plaats in deze rubriek. Het merk is immers al decennia niet meer onder ons en auto's van het merk verruilden de Nederlandse wegen niet zelden al op relatief jonge leeftijd voor de schroothoop. Deze 1000 is er echter nog!

Voor sommigen zal Simca een actieve (jeugd)herinnering zijn, jongere mensen moeten iets met auto's hebben als de naam Simca ze nog iets zegt. Het is namelijk al een heel tijdje geleden dat er nieuwe Simca's werden verkocht en heel veel overgebleven exemplaren zijn er niet. De Aronde is één van de bekendste Simca's, daar werden er immers heel veel van verkocht en het was de eerste Simca die niet meer gebaseerd was op een Fiat. Deze 1000 was het kleinere model onder Aronde-opvolger 1500 en werd een enorm succes. Hierbij was Fiat toch weer om de hoek komen kijken: het ontwerp is namelijk bijna 1 op 1 van Fiat afkomstig. Simca-topman Henri Pigozzi onderhield goede banden met de Agnelli's en kreeg een vroeg prototype voor de opvolger van de Fiat 600 mee naar huis. Een kleimodel, dat op detailniveau werd aangepast en als Simca 1000 het levenslicht zag.

Hoewel de Simca 1000 iets kleiner was, wordt de auto nog wel eens vergeleken met de net iets later verschenen Renault 8. Niet alleen vanwege het uiterlijk, maar ook omdat beide sedannetjes de motor achterin hadden liggen. In het geval van de Simca was dat een gloednieuwe door Simca zelf ontwikkelde watergekoelde vierpitter die in diverse maten op de markt kwam. De kleinste was een 777 cc, de grootste een 1.3. Die laatste kwam in de jaren 70 pas op de proppen. In het exemplaar dat we hier voor ons hebben ligt overigens (waarschijnlijk) de 55 pk sterke 1.1, een motor die zelfs tot en met 1989 nog leverbaar was in de Peugeot 309. De Simca 1000 bleef overigens tot de zomer van 1978 in productie.

We danken AutoWeek-lezer Jaap Bron voor de foto's van dit pareltje. De Simca 1000 staat er echt prachtig bij. Jammer dat de wieldoppen ontbreken, verder hebben we geen klagen. Een ogenschijnlijk keiharde Simca 1000 is namelijk het koesteren waard. Technisch waren het betrekkelijk eenvoudige en vrij betrouwbare auto's, maar de koets van de 1000 (en die van de 1500) gaf vaak veel eerder de geest dan wat hij omhulde. 'Ze roestten al in de showroom' is een veelgehoorde uitspraak als het over Simca's gaat. Reken maar dat er veel liefde en tijd in deze origineel Nederlandse 1000 is gaan zitten. Hij is inmiddels bij zijn vijfde eigenaar, die de 45-jarige Franse klassieker sinds 2020 in bezit heeft.