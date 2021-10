Jaguar XJ (1977) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Jaguar XJ is een relatief veelvoorkomende klassieker in Nederland en zeker een Series II zoals deze is behoorlijk gewild. Je zult ze dan ook nog best wel eens in een betere staat treffen dan deze rode. Toch verdient ook dit door Koen Smit gespotte exemplaar zeker de aandacht. Koen, bedankt voor de foto's!

De XJ in kwestie mag dan niet mooi meer in de lak staan, een nadere blik wijst uit dat de auto uiterlijk verder helemaal niet zo'n verkeerde staat verkeert. Er zit ook gewoon nog een splinternieuwe apk op, dat wekt vertrouwen. Wel is het duidelijk dat de auto wat liefde verdient. Een perfecte basis voor een gedeeltelijke restauratie, al ben je met een nieuwe laklaag misschien al een heel eind. Overigens heeft de origineel Nederlandse XJ waarschijnlijk al een hele tijd geleden een keer een restauratie ondergaan. Volgens de kentekengegevens was het oorspronkelijk een bruin exemplaar, dus de rode lak is er later een keer op gekomen. Misschien had de toenmalige eigenaar beter voor een andere kleur of in ieder geval een wat betere kwaliteit lak kunnen gaan.

Het gaat hier specifiek om een XJ 6 Series II met de grootste zes-in-lijn in de neus die je ooit in een XJ kon krijgen: de 4.2. De aloude XK-motor dus, die pas ver in de jaren 80 bij de XJ40 het veld ruimde voor de nieuwere AJ6-motor. Wie de zespitter niet genoeg vond, kon bij de Series I, II en III kiezen voor de machtige 5.3 V12. Helaas was de Series II kwalitatief ongeveer net zo slecht als-ie mooi was, we hebben het hier dan ook over een product van British Leyland. Leuk detail: deze XJ heeft gezelschap van een ander product van British Leyland, op bovenstaande foto zie je dat in de showroom op de achtergrond enkele Triumphs Dolomite staan geparkeerd.