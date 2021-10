Mazda MX-6 (1992) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Mazda MX-6 staat wellicht bij velen niet meer heel duidelijk op het netvlies en is in Nederland bovendien altijd al een relatieve zeldzaamheid geweest. Reden te meer om dit overgebleven exemplaar uit het eerste volle verkoopjaar in de spotlights te zetten.

Zo bekend als de Mazda MX-5 is, zo onbekend is de MX-6 bij het grote publiek. Een voor zijn tijd behoorlijk flitsend gelijnde coupé, die hier in Nederland desondanks geen groot succes werd. Mazda verkocht er hier enkele honderden van, waar er nu nog grofweg 60 van over zijn in ons land. Dan rekenen we overigens geïmporteerde exemplaren wel mee. De rode MX-6 die we hier voor ons hebben, is echter wel gewoon nieuw geleverd in ons land en wel in het eerste volle verkoopjaar van de MX-6, 1992.

We danken AutoWeek-lezer Ben Helderman van harte voor het toesturen van de foto's! We kunnen ons voorstellen dat lang niet iedereen stil zal staan bij de uiterlijk wellicht wat onopvallende MX-6, al zal zijn zeldzaamheid ongetwijfeld autoliefhebbers tot een tweede blik bewegen. Het was in Europa ook een beetje een vreemde eend in de bijt. De Mazda MX-6 deelde zijn basis met enkele andere modellen die je hier niet veel trof: de Mazda Xedos 6 en de Ford Probe. De eveneens verwante Mazda 626 was veel minder zeldzaam.

De MX-6 was echter vooral een tegenhanger van zijn Ford-neef, niet in de laatste plaats vanwege het lijnenspel met de betrekkelijk ver naar achter doorlopende daklijn en de vrij lange derrière. Hij werd ook met dezelfde motoren geleverd: een 2,0-liter vierpitter en 2,5-liter V6, al was er bij de Mazda daarnaast ook nog de keuze uit een slechts 2,0-liter metende V6. Leuk weetje: het platform van de MX-6 is ook familie van de eerste drie generaties Ford Mondeo, de Jaguar X-Type en zelfs van de Kia Clarus en de eerste Kia Carnival.

De MX-6 die Ben Helderman spotte heeft de 2.5 V6 in zijn neus. Een betrekkelijk bescheiden zespitter, die goed is voor een vermogen van 165 pk. Genoeg voor de MX-6 om in 8,5 seconden van 0 naar 100 km/h te sprinten, om door te gaan tot 220 km/h. Althans, als je de handgeschakelde versie had. Deze MX-6 heeft echter de viertraps automaat en daarmee duurt de 0-100-sprint net iets meer dan 10 seconden en ligt de topsnelheid met 207 km/h iets lager. Ach, de eigenaar ligt daar vast niet wakker van. Sinds 2015 is de MX-6 al bij zijn huidige en pas tweede eigenaar, die we alleen wel vriendelijk adviseren om er originele wielen onder te zetten. Verder natuurlijk een dikke pluim voor het op de weg houden van deze zeldzame Japanner!